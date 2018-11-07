"Как тебе такое, Дмитрий Рогозин?" Казахстан предпочел Илона Маска

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«Как тебе такое, Дмитрий Рогозин?»

Казахстан запустит два спутника ракетой-носителем Falcon 9 американской корпорации SpaceX. Об этом официально сообщили в казахстанском министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности. Запуск произойдет 20 ноября с американской военной базы в Калифорнии.В Астане уточнили, что есть возможность запускать спутники и с Байконура с помощью российских «Протонов» и «Союзов». Но Falcon 9 оказался дешевле. Стоимость запуска в Казахстане уточнить отказались, сославшись на коммерческую тайну.Почему дружественная нам страна выбрала не «Роскосмос», а SpaceX, объясняет эксперт космической отрасли, бывший конструктор ОКБ СухогоРанее СМИ сообщали, что стоимость запуска ракеты Falcon 9 составляет 62 млн долларов, в то время как запуск «Протона» — 65-70 млн. Соцсети ожидаемо отреагировали на сообщения из Казахстана фразой: