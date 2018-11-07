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"Как тебе такое, Дмитрий Рогозин?" Казахстан предпочел Илона Маска
Фото: Joe Skipper / Reuters
Казахстан запустит два спутника ракетой-носителем Falcon 9 американской корпорации SpaceX. Об этом официально сообщили в казахстанском министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности. Запуск произойдет 20 ноября с американской военной базы в Калифорнии.
В Астане уточнили, что есть возможность запускать спутники и с Байконура с помощью российских «Протонов» и «Союзов». Но Falcon 9 оказался дешевле. Стоимость запуска в Казахстане уточнить отказались, сославшись на коммерческую тайну.
Почему дружественная нам страна выбрала не «Роскосмос», а SpaceX, объясняет эксперт космической отрасли, бывший конструктор ОКБ Сухого Вадим Лукашевич:
«Falcon сейчас — одна из самых дешевых ракет, если не самая дешевая ракета на рынке пусковых услуг. А место запуска — Калифорния или Байконур — никакой роли не играет. Для владельца спутника важна стоимость запуска, которая включает вообще все: и доставку спутника, и страховку, и подготовку, и так далее. Илон Маск со своим Falcon это делает дешевле, вот и все. Это уже не первый спутник Казахстана, который запускается не на российском носителе. Просто это рынок, и все. Тут важно не то, что вот Казахстан, как же так, как он может, да как он себя ведет. На самом деле, здесь главное другое — Россия даже для Казахстана перестала быть коммерчески привлекательной. Чем был хорош «Протон»? «Протон» — это наш единственный носитель, который обеспечивает вывод спутников на геостационарную орбиту, «Союз» это сделать не в состоянии. Это делал «Протон» со сборным блоком. «Протона» сейчас де-факто нет. То, о чем мы говорили, что мы занимаем первое место на рынке пусковых услуг, у нас больше всего запусков в год и прочее — вот это «бла-бла-бла» кончилось. Более того, мы оказались не готовы к смене рыночной ситуации, мы сели в лужу с одними ракетоносителями, но мы не подготовили им замену более современную, более совершенную, что сейчас делают Китай, Европейское космическое агентство со своим новым носителем «Вега», что делает Илон Маск. Мы просто упустили ситуацию в принципе, и получилось даже — те старые, которые были, «Протон» не летает, а «Союз» летает так, что ни один страховщик не соглашается его страховать в принципе, вот до чего мы дошли».
Ранее СМИ сообщали, что стоимость запуска ракеты Falcon 9 составляет 62 млн долларов, в то время как запуск «Протона» — 65-70 млн. Соцсети ожидаемо отреагировали на сообщения из Казахстана фразой:
«Как тебе такое, Дмитрий Рогозин?»
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Астана заключила соглашение с корпорацией SpaceX на запуск своих спутников.
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