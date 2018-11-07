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Российский рубль рухнул на белорусской бирже
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В частности, курс доллара подрос всего на 0,0008 рубля - до 2,1219 BYN/USD.
Курс евро вырос на 0,0031 рубля - до 2,4250 BYN/EUR.
Курс российского рубля обвалился на 0,0123 рубля - до 3,2034 BYN/100 RUB.
В целом по итогам торгов 8 ноября белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 0,15%.
С начала ноября корзина валют подешевела уже на 0,22%.
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По итогам валютных торгов 8 ноября белорусский рубль уступил евро и доллару, но значительно укрепился к российскому рублю.
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