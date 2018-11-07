Мотоциклы Ural обзавелись модернизированным двигателем. Разработчики говорят о возросшей надежности

Нынешняя осень для Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ), львиная доля продукции которого отправляется на экспорт, выдалась богатой на события. Недавно AUTO.TUT.BY сообщал об ограниченной партии мотоциклов с квадрокоптером , а теперь настал черед заявить о модернизации архаичного «оппозитника», ведущего свою родословную от мотора мотоцикла BMW R71 конца 30-х гг. прошлого века.





Конструкцию двигателя основательно переработали ради улучшения надежности и соответствия более строгим экологическим нормам. Усовершенствованы система впуска и выпускной тракт, появились новые катализаторы и более глубокие ребра охлаждения, увеличено давление впрыска. Из прочих значимых доработок — изготовленные из сплава NASA388 (алюминий и диоксид кремния) литые поршни, которые легче прежних кованых, новые поршневые кольца с тефлоновым покрытием, а также современный датчик положения дроссельной заслонки и модернизированная система смазки с увеличенным поддоном картера двигателя.





Двухцилиндровый агрегат объемом 750 «кубиков» по-прежнему развивает 41 лошадиную силу и 57 Нм крутящего момента.





У колес «Уралов» — новые ступицы, благодаря которым они теперь взаимозаменяемы, появились новые диски из алюминиевого сплава. При этом из линейки убрана модель M70 — все новшества касаются мотоциклов cT и Gear Up с приводом на колесо коляски.





Завод уже принимает заказы на мотоциклы с усовершенствованным мотором. После модернизации «Уралы» стали дороже: в России, например, цены начинаются от 740 тысяч рублей (около 11 170 долларов в пересчете), в США — от 16 999 долларов.