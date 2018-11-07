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Мотоциклы Ural обзавелись модернизированным двигателем. Разработчики говорят о возросшей надежности
Нынешняя осень для Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ), львиная доля продукции которого отправляется на экспорт, выдалась богатой на события. Недавно AUTO.TUT.BY сообщал об ограниченной партии
Конструкцию двигателя основательно переработали ради улучшения надежности и соответствия более строгим экологическим нормам. Усовершенствованы система впуска и выпускной тракт, появились новые катализаторы и более глубокие ребра охлаждения, увеличено давление впрыска. Из прочих значимых доработок — изготовленные из сплава NASA388 (алюминий и диоксид кремния) литые поршни, которые легче прежних кованых, новые поршневые кольца с тефлоновым покрытием, а также современный датчик положения дроссельной заслонки и модернизированная система смазки с увеличенным поддоном картера двигателя.
Двухцилиндровый агрегат объемом 750 «кубиков» по-прежнему развивает 41 лошадиную силу и 57 Нм крутящего момента.
У колес «Уралов» — новые ступицы, благодаря которым они теперь взаимозаменяемы, появились новые диски из алюминиевого сплава. При этом из линейки убрана модель M70 — все новшества касаются мотоциклов cT и Gear Up с приводом на колесо коляски.
Завод уже принимает заказы на мотоциклы с усовершенствованным мотором. После модернизации «Уралы» стали дороже: в России, например, цены начинаются от 740 тысяч рублей (около 11 170 долларов в пересчете), в США — от 16 999 долларов.
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Нынешняя осень для Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ), львиная доля продукции которого отправляется на экспорт, выдалась богатой на события.
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