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В Жлобине скрылся водитель попавшего в смертельную аварию Audi
Новости Беларуси. Ночью 7 ноября в Жлобине Audi врезалась в Ford, после чего совершила наезд на опору ЛЭП.
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Произошло столкновение. От удара Audi отбросило на опору ЛЭП. 20-летний пассажир этой машины погиб, 18-летний – доставлен в реанимацию. Водитель Audi с места аварии скрылся, но был задержан в течение двух часов.
Осенью 2018 года в Гродно автомобиль наехал на ногу ребёнку.
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Новости Беларуси. Ночью 7 ноября в Жлобине Audi врезалась в Ford, после чего совершила наезд на опору ЛЭП. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 20-летний...
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