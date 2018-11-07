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У берегов Норвегии столкнулись нефтяной танкер и фрегат

08.11.2018 15:12 — Разное | СТВ  
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Новости Норвегии. Чрезвычайное происшествие у берегов Норвегии. Здесь столкнулись крупнотоннажный нефтяной танкер и небольшой фрегат, шедший под флагом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У берегов Норвегии столкнулись нефтяной танкер и фрегат

У берегов Норвегии столкнулись нефтяной танкер и фрегат

По предварительной информации, пострадали не менее семи человек. В момент аварии на борту фрегата находились 137 пассажиров, на танкере – 23. Большую часть людей удалось эвакуировать. В операции задействованы буксиры, суда спасателей, пожарные, а также несколько медицинских вертолетов.

У берегов Норвегии столкнулись нефтяной танкер и фрегат
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Теги: Минск
 
 
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Новости Норвегии. Чрезвычайное происшествие у берегов Норвегии. Здесь столкнулись крупнотоннажный нефтяной танкер и небольшой фрегат, шедший под флагом страны,...
 
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