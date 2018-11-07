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«Белорусская IТ-сфера может служить примером». Forbes высоко оценил достижения Беларуси в сфере IТ

08.11.2018 14:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Почему Беларусь становится мировым центром по разработке искусственного интеллекта? Ответ на этот вопрос нашли журналисты издания Forbes, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своей статье они проанализировали причины, по которым в последние годы в Беларуси стало появляться всё больше центров исследований и разработки международных IТ-компаний. 

«Белорусская IТ-сфера может служить примером». Forbes высоко оценил достижения Беларуси в сфере IТ

«Белорусская IТ-сфера может служить примером». Forbes высоко оценил достижения Беларуси в сфере IТ

Рецепт успеха, отмечает издание, в серьезной государственной поддержке и упрощении условий экспорта. С 2005 года – момента основания Парка высоких технологий – привлечено 400 резидентов. Есть проекты из США (в том числе из Кремниевой долины), Китая, Кипра, Австрии, России и других государств.

«Белорусская IТ-сфера может служить примером». Forbes высоко оценил достижения Беларуси в сфере IТ

Экспорт Парка только за первую половину 2018 года вырос на 40 %. Стартапы, разработанные в Беларуси, применяются в здравоохранении, в автомобильной промышленности, в сельском хозяйстве и других сферах. Декрет президента «О развитии цифровой экономики», подписанный в конце 2017 года, послужил «зеленым светом» для развития блокчейн-технологий. Были введены элементы британского права и расширены виды деятельности резидентов Парка высоких технологий.

«Пожалуй, белорусская IТ-сфера может служить примером, как государство способно помочь стартапам, чтобы дать им возможность вырасти, а также и самому получить отдачу», – резюмирует Forbes.

«Белорусская IТ-сфера может служить примером». Forbes высоко оценил достижения Беларуси в сфере IТ
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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Почему Беларусь становится мировым центром по разработке искусственного интеллекта? Ответ на этот вопрос нашли журналисты издания Forbes, сообщили...
 
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