ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Процентные ставки по жилищным кредитам выросли в Беларуси

08.11.2018 15:54 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Беларусбанк сообщил о повышении процентных ставок по кредитам на жилье и приостановке приема новых заявок до конца 2018 года.

Информация о этом размещена на сайте банка.

Банк с 08.11.2018 по 31.12.2018 не будет принимать новые заявки на кредиты на приобретение жилых помещений, за исключением кредитов на приобретение по договорам купли-продажи жилых помещений, построенных по государствен­ному заказу в соответствии с указом президента Республики Беларусь.

На сайте подробно излагается, какие именно площади относятся к жилым помещениям, подпадающим под пункты решения.

С 8 ноября также повышаются процентные ставки на жилье, они теперь равняются 15% годовых (ставка рефинансирования плюс 5%). Ранее этот показатель составлял 13% годовых (ставка рефинансирования плюс 3 проц. пункта).

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусбанк сообщил о повышении процентных ставок по кредитам на жилье и приостановке приема новых заявок до конца 2018 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мотоциклы Ural обзавелись модернизированным двигателем. Разработчики говорят о возросшей надежности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика