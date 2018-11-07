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Процентные ставки по жилищным кредитам выросли в Беларуси
Беларусбанк сообщил о повышении процентных ставок по кредитам на жилье и приостановке приема новых заявок до конца 2018 года.
Информация о этом
Банк с 08.11.2018 по 31.12.2018 не будет принимать новые заявки на кредиты на приобретение жилых помещений, за исключением кредитов на приобретение по договорам купли-продажи жилых помещений, построенных по государственному заказу в соответствии с указом президента Республики Беларусь.
На сайте подробно излагается, какие именно площади относятся к жилым помещениям, подпадающим под пункты решения.
С 8 ноября также повышаются процентные ставки на жилье, они теперь равняются 15% годовых (ставка рефинансирования плюс 5%). Ранее этот показатель составлял 13% годовых (ставка рефинансирования плюс 3 проц. пункта).
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Беларусбанк сообщил о повышении процентных ставок по кредитам на жилье и приостановке приема новых заявок до конца 2018 года.
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