Процентные ставки по жилищным кредитам выросли в Беларуси

Беларусбанк сообщил о повышении процентных ставок по кредитам на жилье и приостановке приема новых заявок до конца 2018 года.

Информация о этом размещена на сайте банка.

Банк с 08.11.2018 по 31.12.2018 не будет принимать новые заявки на кредиты на приобретение жилых помещений, за исключением кредитов на приобретение по договорам купли-продажи жилых помещений, построенных по государствен­ному заказу в соответствии с указом президента Республики Беларусь.

На сайте подробно излагается, какие именно площади относятся к жилым помещениям, подпадающим под пункты решения.

С 8 ноября также повышаются процентные ставки на жилье, они теперь равняются 15% годовых (ставка рефинансирования плюс 5%). Ранее этот показатель составлял 13% годовых (ставка рефинансирования плюс 3 проц. пункта).