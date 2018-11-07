Архиепископ Кондрусевич: 7 ноября - день памяти жертв тоталитарного советского режима

Основные юбилейные мероприятия проходят 8 ноября, а накануне в храме св. Станислава состоялось открытие мемориала с именами 425 католических священников, погибших в период атеистического гонения в советских лагерях.













После богослужения архиепископ Кондрусевич заявил, что если еще недавно день 7 ноября считался «красным днем календаря», то есть праздничным днем, то сейчас в Католической церкви в России - это день молитвы за жертв тоталитарного советского режима и их прославления.





В богослужении приняли участие преемник архиепископа Кондрусевича на Московской католической кафедре архиепископ Паоло Пецци, апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре, все российские епископы, многие священники, а также представители властей Санкт-Петербурга, генеральные консулы (или их представители) США, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии и Финляндии.



