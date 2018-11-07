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Новая пропускная система заработает весной в столичных парках
С началом следующего сезона работы аттракционов весной 2019 г. в парках Горького и Челюскинцев заработает автоматизированная платежно-пропускная система.
Об этом сообщил генеральный директор УП «Минскзеленстрой» Игорь Кушнеревич.
— В парке Челюскинцев необходимое оборудование уже смонтировано, сейчас готовится акт ввода. В парке Горького приступили к установке системы и должны выполнить работы до конца 2018-го. Весной 2019 г. новая платежно-пропускная система начнет функционировать в обоих парках, — уточнил И. Кушнеревич.
После запуска системы вход на аттракционы будет осуществляться через турникеты со считывающим устройством. Вместо действовавших ранее чеков посетители будут приобретать в кассах одноразовые билеты со штрихкодом или карты, которые можно будет пополнять.
Ожидается также, что оплатить посещения аттракционов можно будет через Интернет. Возможно, в перспективе считывающие устройства на турникетах смогут распознавать штрихкоды на смартфонах и пропускать на карусели по ним.
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С началом следующего сезона работы аттракционов весной 2019 г. в парках Горького и Челюскинцев заработает автоматизированная платежно-пропускная система.
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