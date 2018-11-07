Новая пропускная система заработает весной в столичных парках

Об этом сообщил генеральный директор УП «Минскзеленстрой» Игорь Кушнеревич.





— В парке Челюскинцев необходимое оборудование уже смонтировано, сейчас готовится акт ввода. В парке Горького приступили к установке системы и должны выполнить работы до конца 2018-го. Весной 2019 г. новая платежно-пропускная система начнет функционировать в обоих парках, — уточнил И. Кушнеревич.













После запуска системы вход на аттракционы будет осуществляться через турникеты со считывающим устройством. Вместо действовавших ранее чеков посетители будут приобретать в кассах одноразовые билеты со штрихкодом или карты, которые можно будет пополнять.





Ожидается также, что оплатить посещения аттракционов можно будет через Интернет. Возможно, в перспективе считывающие устройства на турникетах смогут распознавать штрихкоды на смартфонах и пропускать на карусели по ним.











