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Новая пропускная система заработает весной в столичных парках

08.11.2018 15:47 — Разное | Партизан  
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С началом следующего сезона работы аттракционов весной 2019 г. в парках Горького и Челюскинцев заработает автоматизированная платежно-пропускная система.

Об этом сообщил генеральный директор УП «Минскзеленстрой» Игорь Кушнеревич.

— В парке Челюскинцев необходимое оборудование уже смонтировано, сейчас готовится акт ввода. В парке Горького приступили к установке системы и должны выполнить работы до конца 2018-го. Весной 2019 г. новая платежно-пропускная система начнет функционировать в обоих парках, — уточнил И. Кушнеревич.



После запуска системы вход на аттракционы будет осуществляться через турникеты со считывающим устройством. Вместо действовавших ранее чеков посетители будут приобретать в кассах одноразовые билеты со штрихкодом или карты, которые можно будет пополнять. 

Ожидается также, что оплатить посещения аттракционов можно будет через Интернет. Возможно, в перспективе считывающие устройства на турникетах смогут распознавать штрихкоды на смартфонах и пропускать на карусели по ним.




 
 
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С началом следующего сезона работы аттракционов весной 2019 г. в парках Горького и Челюскинцев заработает автоматизированная платежно-пропускная система.
 
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