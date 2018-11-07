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Калийный арбитраж. Почему Туркменбаши хочет судиться с "Батькой"?
Несколько дней назад СМИ облетела громкая новость. Туркмены грозят подать в суд на подрядчика из Беларуси, строившего для них калийный комбинат.
Гарлыкский ГОК
Трения по поводу Гарлыкского калийного комбината начались едва ли не сразу после начала строительства. Туркмены активно жаловались на качество работ и срыв сроков. Белорусы отвечали, что большие проблемы возникают из-за чудовищной неповоротливости среднеазиатов.
Как бы то ни было, возведение Гарлыкского ГОК привело генерального подрядчика ОАО «Белгорхипром» на грань полного разорения. Белорусское предприятие несло гигантские убытки, а у аудиторов Белгорхимпрома возникли сомнения в способности компании продолжать свою деятельность.
Для спасения Белгорхимпрома власти задействовали все возможные меры. Нацбанк через прокладку в виде Альфа-Банка выдал компании 2 758 млрд BYR. Правительство периодически выступало гарантом по многочисленным кредитам Белгорхимпрома.
Помогал и главный акционер предприятия — ОАО «Беларуськалий». Калийщики предоставляли Белгорхимпрому займы, а потом еще и снижали по ним проценты и делали отсрочки по выплате долга.
Туркмены засыпали белорусов списками претензий к подрядчику. Тем не менее, Гарлыкский ГОК был открыт президентами обеих стран 31 марта 2017 года. Другое дело, что Туркменистан до сих пор не рассчитался по актам выполненных работ.
К 1 сентября 2018 года просроченные долги туркменских компаний перед белорусскими достигли 88,6 млн BYN, что 6,4 раза выше, чем на 1 января. Более того, кроме заверенных актов есть и так называемые «спорные» — на 140 млн USD.
В общей сложности туркмены могли недоплатить белорусам до 200 млн USD. Для такой организации, как Белгорхимпром, — это огромные деньги, отсутствие которых укладывает предприятие на лопатки.
Неудивительно, что летом 2017 года белорусы не стали участвовать в конкурсе по строительству второго калийного комбината в Карабиле.
И вот вишенка на торте: 5 ноября президент Гурбангулы Бердымухамедов сетует на крайне низкую загрузку калийного комбината, который по бумагам сдали белорусы. При проектной мощности Гарлыкского ГОК в 1,4 млн тонн за 9 месяцев 2018 года предприятие произвело всего 24,2 тыс. тонн продукции.
В итоге глава Туркменистана поручает чиновникам разобраться в причинах простоев на комбинате и, если придется, жестко покарать подрядчика через международный арбитраж. Этим подрядчиком выступает наш Белгорхимпром.
Подадут ли туркмены в суд на самом деле? С учетом описанных выше фактов такая вероятность довольно низка. Стокгольмский арбитраж вполне может прислушаться к доводам белорусской стороны о долгах по актам выполненных работ. И тогда уже Туркменистану придется выложить на стол те самые 200 млн USD.
Экономика среднеазиатской страны сегодня находится в плачевном состоянии. В регионах Туркменистана бушует продовольственный кризис. Вряд ли туркмены вырвут из госбюджета сотни миллионов долларов, имея за плечами недовольное население.
Впрочем, это также значит, что в Белгорхимпроме утратят последние надежды на возврат просроченной туркменской дебиторки.
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Несколько дней назад СМИ облетела громкая новость. Туркмены грозят подать в суд на подрядчика из Беларуси, строившего для них калийный комбинат.
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