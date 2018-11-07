Вanki24.by выясняли перспективы этой судебной тяжбы. выясняли перспективы этой судебной тяжбы.





Трения по поводу Гарлыкского калийного комбината начались едва ли не сразу после начала строительства. Туркмены активно жаловались на качество работ и срыв сроков. Белорусы отвечали, что большие проблемы возникают из-за чудовищной неповоротливости среднеазиатов.





Как бы то ни было, возведение Гарлыкского ГОК привело генерального подрядчика ОАО «Белгорхипром» на грань полного разорения. Белорусское предприятие несло гигантские убытки, а у аудиторов Белгорхимпрома возникли сомнения в способности компании продолжать свою деятельность.





Для спасения Белгорхимпрома власти задействовали все возможные меры. Нацбанк через прокладку в виде Альфа-Банка выдал компании 2 758 млрд BYR. Правительство периодически выступало гарантом по многочисленным кредитам Белгорхимпрома.





Помогал и главный акционер предприятия — ОАО «Беларуськалий». Калийщики предоставляли Белгорхимпрому займы, а потом еще и снижали по ним проценты и делали отсрочки по выплате долга.





Туркмены засыпали белорусов списками претензий к подрядчику. Тем не менее, Гарлыкский ГОК был открыт президентами обеих стран 31 марта 2017 года. Другое дело, что Туркменистан до сих пор не рассчитался по актам выполненных работ.





К 1 сентября 2018 года просроченные долги туркменских компаний перед белорусскими достигли 88,6 млн BYN, что 6,4 раза выше, чем на 1 января. Более того, кроме заверенных актов есть и так называемые «спорные» — на 140 млн USD.





В общей сложности туркмены могли недоплатить белорусам до 200 млн USD. Для такой организации, как Белгорхимпром, — это огромные деньги, отсутствие которых укладывает предприятие на лопатки.





Неудивительно, что летом 2017 года белорусы не стали участвовать в конкурсе по строительству второго калийного комбината в Карабиле.









И вот вишенка на торте: 5 ноября президент Гурбангулы Бердымухамедов сетует на крайне низкую загрузку калийного комбината, который по бумагам сдали белорусы. При проектной мощности Гарлыкского ГОК в 1,4 млн тонн за 9 месяцев 2018 года предприятие произвело всего 24,2 тыс. тонн продукции.





В итоге глава Туркменистана поручает чиновникам разобраться в причинах простоев на комбинате и, если придется, жестко покарать подрядчика через международный арбитраж. Этим подрядчиком выступает наш Белгорхимпром.





Подадут ли туркмены в суд на самом деле? С учетом описанных выше фактов такая вероятность довольно низка. Стокгольмский арбитраж вполне может прислушаться к доводам белорусской стороны о долгах по актам выполненных работ. И тогда уже Туркменистану придется выложить на стол те самые 200 млн USD.





Экономика среднеазиатской страны сегодня находится в плачевном состоянии. В регионах Туркменистана бушует продовольственный кризис. Вряд ли туркмены вырвут из госбюджета сотни миллионов долларов, имея за плечами недовольное население.





Впрочем, это также значит, что в Белгорхимпроме утратят последние надежды на возврат просроченной туркменской дебиторки.