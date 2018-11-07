Лукашенко не летит в Париж. Есть дела поважнее?

TUT.BY рассказали в пресс-службе Совета Республики. Об этомрассказали в пресс-службе Совета Республики.





Рабочий визит Михаила Мясниковича во Францию будет проходить с 10 по 12 ноября. 11 ноября он примет участие в основных торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия окончания Первой мировой войны, — мемориальной церемонии у Триумфальной арки, а также Парижском Форуме мира.













— Выступление у Михаила Мясниковича во время мероприятий не запланировано, но общение на полях с участниками будет, — рассказали в Совете республики.





Кроме того, в рамках визита Мясникович встретится с президентом Сената Франции Жераром Ларше и представителями белорусской диаспоры во Франции.





Напомним, в конце сентября стало известно, что приглашение принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже, получил Александр Лукашенко.





Тогда пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт говорила, что вопрос, полетит ли он в Париж или нет, будет прорабатываться с учетом графика главы государства.









В графиках Трампа и Путина время нашлось.