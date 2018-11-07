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Лукашенко не летит в Париж. Есть дела поважнее?
Беларусь во время торжественных мероприятий к 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже представит председатель Совета республики Михаил Мясникович.
Об этом
Рабочий визит Михаила Мясниковича во Францию будет проходить с 10 по 12 ноября. 11 ноября он примет участие в основных торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия окончания Первой мировой войны, — мемориальной церемонии у Триумфальной арки, а также Парижском Форуме мира.
— Выступление у Михаила Мясниковича во время мероприятий не запланировано, но общение на полях с участниками будет, — рассказали в Совете республики.
Кроме того, в рамках визита Мясникович встретится с президентом Сената Франции Жераром Ларше и представителями белорусской диаспоры во Франции.
Напомним, в конце сентября стало известно, что приглашение принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже, получил Александр Лукашенко.
Тогда пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт говорила, что вопрос, полетит ли он в Париж или нет, будет прорабатываться с учетом графика главы государства.
Тем временем
В графиках Трампа и Путина время нашлось.
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Беларусь во время торжественных мероприятий к 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже представит председатель Совета республики Михаил Мясникович.
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