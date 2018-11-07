﻿ Минский таксист выставил чек в 195 рублей за поездку из аэропорта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минский таксист выставил чек в 195 рублей за поездку из аэропорта

08.11.2018 16:08 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Кажется, сейчас активизировался сезон наглых таксистов, которые пытаются обмануть иностранцев. По крайней мере, за два дня в интернете сообщили о двух таких случаях. В первом японский фанат «Челси» запатил за поездку из аэропорта в центр Минска 107 рублей. Во втором таксист потребовал 195 рублей − но иностранец начал спорить, в итоге сошлись на 90.

О первом случае рассказал «Прессбол». Японский болельщик лондонского «Челси» прилетел в Беларусь на матч его любимой команды против БАТЭ. На официальном сайте «синих» болельщиков проинформировали, что в среднем поездка из аэропорта в город стоит 30-40 рублей. Японец это запомнил, но не учёл, что таксисты бывают разные. Его привезли в центр города (по адресу Независимости, 80А) за 107 рублей. Он не стал спорить и заплатил.

Сегодня, 8 ноября, появилась информация об ещё более дерзком таксисте. Гостя из Нидерландов он довёз от аэропорта до Немиги за 195 рублей. Правда, иностранец оказался не так прост − он начал спорить. В итоге сумму сбили до 95 рублей. Об этом написал в своём telegram-канале Максим Пушкин.

Читайте по теме: Таксистов – в парламент, чиновников – в бармены. Совершенствуем работников беларуским методом кнута

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кажется, сейчас активизировался сезон наглых таксистов, которые пытаются обмануть иностранцев. По крайней мере, за два дня в интернете сообщили о двух таких...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чем привлекателен Березинский район
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика