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Минский таксист выставил чек в 195 рублей за поездку из аэропорта
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Кажется, сейчас активизировался сезон наглых таксистов, которые пытаются обмануть иностранцев. По крайней мере, за два дня в интернете сообщили о двух таких случаях. В первом японский фанат «Челси» запатил за поездку из аэропорта в центр Минска 107 рублей. Во втором таксист потребовал 195 рублей − но иностранец начал спорить, в итоге сошлись на 90.
О первом случае
Сегодня, 8 ноября, появилась информация об ещё более дерзком таксисте. Гостя из Нидерландов он довёз от аэропорта до Немиги за 195 рублей. Правда, иностранец оказался не так прост − он начал спорить. В итоге сумму сбили до 95 рублей. Об этом
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