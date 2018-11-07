Минский таксист выставил чек в 195 рублей за поездку из аэропорта

Кажется, сейчас активизировался сезон наглых таксистов, которые пытаются обмануть иностранцев. По крайней мере, за два дня в интернете сообщили о двух таких случаях. В первом японский фанат «Челси» запатил за поездку из аэропорта в центр Минска 107 рублей. Во втором таксист потребовал 195 рублей − но иностранец начал спорить, в итоге сошлись на 90.

О первом случае рассказал «Прессбол». Японский болельщик лондонского «Челси» прилетел в Беларусь на матч его любимой команды против БАТЭ. На официальном сайте «синих» болельщиков проинформировали, что в среднем поездка из аэропорта в город стоит 30-40 рублей. Японец это запомнил, но не учёл, что таксисты бывают разные. Его привезли в центр города (по адресу Независимости, 80А) за 107 рублей. Он не стал спорить и заплатил.

Сегодня, 8 ноября, появилась информация об ещё более дерзком таксисте. Гостя из Нидерландов он довёз от аэропорта до Немиги за 195 рублей. Правда, иностранец оказался не так прост − он начал спорить. В итоге сумму сбили до 95 рублей. Об этом написал в своём telegram-канале Максим Пушкин.