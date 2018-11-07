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Лукашенко не полетит в Париж по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны
08.11.2018 15:47 — Разное | Ежедневник
Беларусь во время торжественных мероприятий к 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже представит председатель Совета Республики Михаил Мясникович.
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Рабочий визит Михаила Мясниковича во Францию будет проходить с 10 по 12 ноября. 11 ноября председатель Совета Республики примет участие в основных торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия окончания Первой мировой войны, — мемориальной церемонии у Триумфальной арки, а также Парижском Форуме мира.
«Выступление у Михаила Мясниковича во время мероприятий не запланировано, но общение на полях с участниками будет», – рассказали в Совете Республики.
Кроме того, в рамках визита Мясникович встретится с президентом Сената Франции Жераром Ларше и представителями белорусской диаспоры во Франции.
Напомним, в конце сентября стало известно, что приглашение принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже, получил Александр Лукашенко. Тогда пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт говорила, что вопрос полетит президент в Париж или нет будет прорабатываться с учетом графика главы государства.
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Беларусь во время торжественных мероприятий к 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже представит председатель Совета Республики Михаил Мясникович.
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