Лукашенко не полетит в Париж по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны





Беларусь во время торжественных мероприятий к 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже представит председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Об этом TUT.BY рассказали в пресс-службе Совета Республики.

Рабочий визит Михаила Мясниковича во Францию будет проходить с 10 по 12 ноября. 11 ноября председатель Совета Республики примет участие в основных торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия окончания Первой мировой войны, — мемориальной церемонии у Триумфальной арки, а также Парижском Форуме мира.

«Выступление у Михаила Мясниковича во время мероприятий не запланировано, но общение на полях с участниками будет», – рассказали в Совете Республики.

Кроме того, в рамках визита Мясникович встретится с президентом Сената Франции Жераром Ларше и представителями белорусской диаспоры во Франции.

Напомним, в конце сентября стало известно, что приглашение принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже, получил Александр Лукашенко. Тогда пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт говорила, что вопрос полетит президент в Париж или нет будет прорабатываться с учетом графика главы государства.

