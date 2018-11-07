Разыскивается водитель, совершивший смертельный наезд на велосипедиста в Дятловском районе

6 ноября около 20 часво вечера на автодороге М11 вблизи деревни Вензовец Дятловского района управлявший автомобилем DAF житель города Минска совершил наезд на велосипедиста. Погибшим оказался 46-летний житель Дятловского района. Мужчина был обозначен световозвращающими элементами. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.









Следователями назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и транспортно-трасологическая.



– Водитель автомобиля признан подозреваемым. Собираются материалы, характеризующие его личность. Мера пресечения к нему не применялась, – сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.



Следователи просят оказать помощь граждан, прежде всего водителей, следовавших 6 ноября по дороге М11 «Граница Республики Литва-Лида-Слоним-Бытень».



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