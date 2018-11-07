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Сократили в три раза. С 1 января можно будет беспошлинно привезти товаров на 500 евро
08.11.2018 16:42 — Разное | Виртуальный Брест
Первого ноября Евразийская экономическая комиссия
Напомним, в марте ЕЭК в решении №107 четко
Новое решение №91 отменяет эти все этапы: лимит в 500 евро и 25 килограммов вводится с 1 января 2019 года и точка. Как это коснется Беларуси, ведь сейчас те, кто ездит за границу не чаще раза в три месяца, могут, не уплачивая пошлину, привезти товаров на 1500 евро и весом до 50 килограммов.
— Решение по снижению нормы — предложение российской стороны, которая выносила его на рассмотрение совета Евразийской экономической комиссии, — отмечают в Государственном таможенном комитете. — Республике Беларусь, как и всем остальным государствам — участникам ЕАЭС, необходимо исполнить новое решение комиссии. Согласно Таможенному кодексу национальные законодательства могут только лишь ужесточать нормы, принятые ЕЭК.
Это значит, что с 1 января 2019 года через границу можно будет провозить товаров максимум на 500 евро и 25 килограммов в случае поездок не чаще раза в три месяца и на 300 евро и 20 килограммов, если пересекать границу чаще.
Изменения не коснутся воздушного транспорта. Там ситуация останется прежней: через границы ЕАЭС беспошлинно можно будет провозить товаров на сумму до 10 тысяч евро и весом до 50 килограммов.
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Первого ноября Евразийская экономическая комиссия приняла решение, которым внесла изменения в свое же решение, касающееся беспошлинных лимитов провоза товаров...
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