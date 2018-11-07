Более ста пассажиров чартерного авиарейса из Египта застряли в Брестском аэропорту

В брестском аэропорту сейчас находится более сотни гродненских туристов, которых компания-перевозчик не смогла вовремя доставить домой. Более сотни гродненских туристов, летевших чартерным рейсом из Хургады в Гродно, застряли на полпути домой из-за сильного тумана. Сейчас пассажиры недовольны действиями перевозчика, который не позаботился о том, чтобы быстрее доставить людей в Гродно.



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"Сейчас мы уже более двух часов находимся в брестском аэропорту, домой мы вернемся не раньше полуночи. А должны были быть в Гродно уже в два–три часа дня", – рассказали Sputnik недовольные пассажиры, которые одними из первых воспользовались чартерными рейсами Хургада-Египет.

Люди признаются, что новым предложением полететь в Хургаду напрямую из Гродно воспользовались ради комфорта, чтобы не ездить в другие города и сэкономить время и нервы. А получилось наоборот.

Сегодня чартерный самолет, летевший из Хургады, не смог приземлиться в Гродно из-за сильного тумана, поэтому его принял брестский аэропорт.

"Сначала мы полчаса сидели в самолете, потом вышли в зал ожидания. Никто к нам не вышел, чтобы объяснить, что нам делать – ни из "Белавиа", ни из турфирмы", – говорит Ольга. Женщина, как и многие туристы, недовольна качество услуг и тем, как решают проблемы пассажиров.