ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более ста пассажиров чартерного авиарейса из Египта застряли в Брестском аэропорту

08.11.2018 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В брестском аэропорту сейчас находится более сотни гродненских туристов, которых компания-перевозчик не смогла вовремя доставить домой. Более сотни гродненских туристов, летевших чартерным рейсом из Хургады в Гродно, застряли на полпути домой из-за сильного тумана. Сейчас пассажиры недовольны действиями перевозчика, который не позаботился о том, чтобы быстрее доставить людей в Гродно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60444.php

Более ста пассажиров чартерного авиарейса из Египта застряли в Брестском аэропорту

"Сейчас мы уже более двух часов находимся в брестском аэропорту, домой мы вернемся не раньше полуночи. А должны были быть в Гродно уже в два–три часа дня", – рассказали Sputnik недовольные пассажиры, которые одними из первых воспользовались чартерными рейсами Хургада-Египет.

Люди признаются, что новым предложением полететь в Хургаду напрямую из Гродно воспользовались ради комфорта, чтобы не ездить в другие города и сэкономить время и нервы. А получилось наоборот.

Сегодня чартерный самолет, летевший из Хургады, не смог приземлиться в Гродно из-за сильного тумана, поэтому его принял брестский аэропорт.

"Сначала мы полчаса сидели в самолете, потом вышли в зал ожидания. Никто к нам не вышел, чтобы объяснить, что нам делать – ни из "Белавиа", ни из турфирмы", – говорит Ольга. Женщина, как и многие туристы, недовольна качество услуг и тем, как решают проблемы пассажиров.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В брестском аэропорту сейчас находится более сотни гродненских туристов, которых компания-перевозчик не смогла вовремя доставить домой. Более сотни гродненских...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси с начала года на железной дороге погибли 49 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика