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Минчанка напала на контролёра в Барановичах

08.11.2018 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Очередное нападение на контролера, проверяющего проездные документы в городском общественном транспорте, совершено в Барановичах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60443.php

Минчанка напала на контролёра в Барановичах

По информации Анастасии Гурской, официального представителя Барановичского ГОВД, инцидент произошел на остановке «Автовокзал» (ул. Тельмана в Барановичах).

– 30 октября около 18:30 контролеры вывели из автобуса пассажирку, которая ехала без проездного документа и отказывалась платить штраф, – рассказывает Анастасия Гурская. – Безбилетница сначала толкнула 46-летнюю женщину-контролера, затем ударила ее кулаком по щеке, стала выкручивать руки и нанесла удар сумочкой по лицу.

Чтобы утихомирить буйную безбилетницу, контролерам пришлось вызвать сотрудников милиции. Приехавший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы милиции Барановичского ГОВД доставил нарушительницу в городской отдел милиции. Там было установлено, что скандал и драку затеяла 37-летняя жительница города Минска, которая приехала в Барановичи ремонтировать ноутбук.

6 ноября Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Республики Беларусь (насилие либо угроза насилия в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности). Действующим законодательством за подобные нарушения закона предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста, ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Очередное нападение на контролера, проверяющего проездные документы в городском общественном транспорте, совершено в Барановичах. По информации Анастасии...
 
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