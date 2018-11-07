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Дворник в Барановичах нашел банку с ртутью

08.11.2018 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Барановичах дворник нашел банку с ртутью, сообщила БЕЛТА официальный представитель городского отдела внутренних дел Анастасия Гурская.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60442.php

Дворник в Барановичах нашел банку с ртутью

Днем 7 ноября 61-летний работник ЖКХ убирал участок на одной из улиц города. Возле мусорного контейнера он наткнулся на стеклянную банку объемом 400 мл с подозрительной жидкостью. О находке мужчина сообщил в МЧС. Специалисты установили, что в банке находится 370 г ртути. Проведя необходимые исследования, они определили, что загрязнения окружающей среды не произошло.

Сотрудники Барановичского ГОВД проводят проверку. Устанавливается, кто мог выбросить содержимое с опасным металлом на улицу.

 
 
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В Барановичах дворник нашел банку с ртутью, сообщила БЕЛТА официальный представитель городского отдела внутренних дел Анастасия Гурская. Днем 7 ноября 61-летний...
 
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