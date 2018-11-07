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Дворник в Барановичах нашел банку с ртутью
08.11.2018 16:42 — Разное | Виртуальный Брест
В Барановичах дворник нашел банку с ртутью, сообщила БЕЛТА официальный представитель городского отдела внутренних дел Анастасия Гурская.
Днем 7 ноября 61-летний работник ЖКХ убирал участок на одной из улиц города. Возле мусорного контейнера он наткнулся на стеклянную банку объемом 400 мл с подозрительной жидкостью. О находке мужчина сообщил в
Сотрудники Барановичского ГОВД проводят проверку. Устанавливается, кто мог выбросить содержимое с опасным металлом на улицу.
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В Барановичах дворник нашел банку с ртутью, сообщила БЕЛТА официальный представитель городского отдела внутренних дел Анастасия Гурская. Днем 7 ноября 61-летний...
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