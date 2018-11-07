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В Беларуси с начала года на железной дороге погибли 49 человек

08.11.2018 16:37 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси с начала года на железной дороге погибли 49 человек
Фото из открытых источников

Локомотивные бригады более 230 раз применяли экстренное торможение для предотвращения наездов на людей.

По информации управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД, основные причины происшествий - хождение либо переход путей в запрещенном месте, нарушение мер безопасности на платформах и переход путей перед приближающимся поездом.

Больше всего фактов травмирования зафиксировано на станциях и остановочных пунктах, меньше - на перегонах. Несчастные случаи чаще всего происходили с 16.00 до 24.00. По ст. 18.3 КоАП Беларуси (нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном или городском электрическом транспорте) к административной ответственности привлечены более 8,8 тыс. человек.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Всего на объектах железнодорожного транспорта пострадали 100 человек (включая 6 несовершеннолетних), среди них 49 человек погибли. Около 40% пострадавших в момент...
 
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