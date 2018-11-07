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В Беларуси с начала года на железной дороге погибли 49 человек
08.11.2018 16:37 — Разное | Аргументы и факты
Локомотивные бригады более 230 раз применяли экстренное торможение для предотвращения наездов на людей.
По информации управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД, основные причины происшествий - хождение либо переход путей в запрещенном месте, нарушение мер безопасности на платформах и переход путей перед приближающимся поездом.
Больше всего фактов травмирования зафиксировано на станциях и остановочных пунктах, меньше - на перегонах. Несчастные случаи чаще всего происходили с 16.00 до 24.00. По ст. 18.3 КоАП Беларуси (нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном или городском электрическом транспорте) к административной ответственности привлечены более 8,8 тыс. человек.
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Всего на объектах железнодорожного транспорта пострадали 100 человек (включая 6 несовершеннолетних), среди них 49 человек погибли. Около 40% пострадавших в момент...
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