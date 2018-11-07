

Кафе «Алеся» обновилось после реконструкции Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения МОЛЧАНОВА.

В самом центре Солигорска, рядом с гостиницей «Алеся», уже много лет находится одноименное кафе, неизменно пользующееся популярностью у гостей и жителей шахтерской столицы. К 60-летию Солигорска, при реконструкции гостиницы, естественно, было принято решение сделать современным и старое кафе, придав ему новый облик и организовав его работу в духе времени.

И вот долгожданное событие – после реконструкции кафе «Алеся» наконец открылось! Еще даже не заглядывая в меню, только войдя в помещение кафе, уже можно увидеть глобальные изменения. Кроме того, что в кафе «Алеся» остался большой зал, еще появились и дополнительные небольшие банкетные залы, которых, честно говоря, очень не хватало нашему молодому современному городу. Банкетные залы стилизованы в определенной тематике (спортивный зал-бар( будет сдан чуть позже), белорусская хатка, китайский зал, соляная комната).













Почему такая задумка, можно понять. Ведь руководство «Беларуськалия», которому, собственно, и принадлежат гостиница и кафе, часто встречается с делегациями из различных стран, своими партнерами. Формат банкетного зала – самый оптимальный вариант для ведения переговоров. Также будет удобно и солигорчанам проводить встречи и торжества в формате, который можно будет, делая заказ, оговорить с администрацией кафе.

















И, конечно, нельзя не сказать о том, что ассортимент блюд в кафе преобразился до неузнаваемости. Тут представлена не только национальная, но и европейская и азиатская кухня. К слову сказать, хотя посетителям это незаметно, но в кафе «Алеся» появилось и новое оборудование для различных цехов: рыбного, десертного, горячего, холодного. Ожидается доставка пекарского современного оборудования. То есть,совсем скоро в обновленном кафе можно будет отведать свежую выпечку.













Словом, никаких полуфабрикатов, заморозки, все только собственного приготовления, вкусное и натуральное. Позже в кафе на месте бывшей кулинарии откроется еще и кофейня с террасой.





В «Алесе» ждут посетителей с полдня до полуночи без перерыва и выходных. К слову сказать, утром кафе тоже будет функционировать, с 7 часов утра до десяти тут могут позавтракать постояльцы гостиницы.



А вот обеденное меню ждет посетителей кафе с 12 до 15 часов, с 15.00 – основное. Приходите, пробуйте, наслаждайтесь интерьером и вкусной едой.



Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото: Ксения МОЛЧАНОВА.