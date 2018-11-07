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Кафе «Алеся» обновилось после реконструкции

08.11.2018 — Разное | Soligorsk News  
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30 октября 2018 11:01 6126

Кафе «Алеся» обновилось после реконструкции

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения МОЛЧАНОВА.

В самом центре Солигорска, рядом с гостиницей «Алеся», уже много лет находится одноименное кафе, неизменно пользующееся популярностью у гостей и жителей шахтерской столицы. К 60-летию Солигорска, при реконструкции гостиницы, естественно, было принято решение сделать современным и старое кафе, придав ему новый облик и организовав его работу в духе времени.

Кафе «Алеся» обновилось после реконструкции

И вот долгожданное событие – после реконструкции кафе «Алеся» наконец открылось! Еще даже не заглядывая в меню, только войдя в помещение кафе, уже можно увидеть глобальные изменения. Кроме того, что в кафе «Алеся» остался большой зал, еще появились и дополнительные небольшие банкетные залы, которых, честно говоря, очень не хватало нашему молодому современному городу. Банкетные залы стилизованы в определенной тематике (спортивный зал-бар( будет сдан чуть позже), белорусская хатка, китайский зал, соляная комната).

Кафе «Алеся» обновилось после реконструкции
Кафе «Алеся» обновилось после реконструкции
Кафе «Алеся» обновилось после реконструкции

Почему такая задумка, можно понять. Ведь руководство «Беларуськалия», которому, собственно, и принадлежат гостиница и кафе, часто встречается с делегациями из различных стран, своими партнерами. Формат банкетного зала – самый оптимальный вариант для ведения переговоров. Также будет удобно и солигорчанам проводить встречи и торжества в формате, который можно будет, делая заказ, оговорить с администрацией кафе.

Кафе «Алеся» обновилось после реконструкции
Кафе «Алеся» обновилось после реконструкции
Кафе «Алеся» обновилось после реконструкции
Кафе «Алеся» обновилось после реконструкции

И, конечно, нельзя не сказать о том, что ассортимент блюд в кафе преобразился до неузнаваемости. Тут представлена не только национальная, но и европейская и азиатская кухня. К слову сказать, хотя посетителям это незаметно, но в кафе «Алеся» появилось и новое оборудование для различных цехов: рыбного, десертного, горячего, холодного. Ожидается доставка пекарского современного оборудования. То есть,совсем скоро в обновленном кафе можно будет отведать свежую выпечку.

Кафе «Алеся» обновилось после реконструкции
Кафе «Алеся» обновилось после реконструкции
Кафе «Алеся» обновилось после реконструкции

Словом, никаких полуфабрикатов, заморозки, все только собственного приготовления, вкусное и натуральное. Позже в кафе на месте бывшей кулинарии откроется еще и кофейня с террасой.

Кафе «Алеся» обновилось после реконструкции

В «Алесе» ждут посетителей с полдня до полуночи без перерыва и выходных. К слову сказать, утром кафе тоже будет функционировать, с 7 часов утра до десяти тут могут позавтракать постояльцы гостиницы.

А вот обеденное меню ждет посетителей кафе с 12 до 15 часов, с 15.00 – основное. Приходите, пробуйте, наслаждайтесь интерьером и вкусной едой.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото: Ксения МОЛЧАНОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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30 октября 2018 11:01 6126 Кафе «Алеся» обновилось после реконструкции ...
 
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