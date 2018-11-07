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В Дрибине пройдет кинопраздник «Жар-птушка»
08.11.2018 — Разное | Савецкая вёска
24 ноября 2018 года в РЦК состоится детский кинопраздник «Жар-птушка». Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дрибинского райисполкома приглашает всех талантливых молодых людей проявить себя и принять участие в мероприятии.
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24 ноября 2018 года в РЦК состоится детский кинопраздник «Жар-птушка». Отдел идеологической работы, культуры и по делам...
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