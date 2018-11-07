12 по 30 ноября 2018 года на территории района пройдет республиканская акция «Не прожигай свою жизнь». Данная акция проводится с целью предупреждения пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении.

Республиканская акция пройдет в 4 этапа:

1-й этап пройдет в общественном транспорте;

2-й этап пройдет на промышленных предприятиях и в организациях, санаториях и учреждениях здравоохранения;

3-й этап пройдет в Осиповичском государственном профессионально — техническом колледже;

4-й этап пройдет в местах массового пребывания людей (в торговых центрах).

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминаем, что по причине не осторожного обращения с огнем, из-за непотушенной сигареты с начала 2018 года на территории Осиповичского района произошло 9 пожаров.

Последний пожар произошел 17.08.2018 года внутри квартиры, расположенной по адресу: ул. Чумакова, г. Осиповичи Могилёвской области.

В течение дня гражданка находилось в гостях у знакомой, где они совместно распивали спиртные напитки, после чего около 21 часа она направилась домой. Ложась спать, закурила в постели. Вскоре, почувствовав запах дыма, проснулась, и обнаружила, что горит кровать, а также постельные принадлежности, на которых она спит.

В результате пожара уничтожена кровать и постельные принадлежности.

Инспектор ГПиВсО районного отдела

лейтенант внутренней службы А.С.Токарев