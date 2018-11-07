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Мониторинги объектов строительства в Кировске

08.11.2018 — Разное | Кировец  
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Мониторинги объектов строительства в Кировске


Мониторинги объектов строительства в Кировске


Мониторинги объектов строительства в Кировске

Первый заместитель начальника Кировского РОЧС  Вячеслав Сидоров провел мониторинги ГУК ДСП «Кировская ПМК-255» на стройплощадке в г.Кировске: «Жилой дом №31 по ул.Советская» и «Жилой дом №34 по ул.К.Маркса». О их результатах рассказал старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский.

Руководителем данной организации является Игорь Михайлович Лазакович, который не обеспечил должного уровня соблюдения требований пожарной безопасности на названном объекте строительства.

Так, на объектах капитального ремонта допущен ряд нарушений требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно: не обеспечена минимальная ширина в свету между дымоходами и деревянными конструкциями кровли.

Следует отметить, что мобильные бытовые помещения (вагончики) не укомплектованы требуемым количеством первичных средств пожаротушения, допущена эксплуатация теплогенерирующих аппаратов (нетеплоемкие печи) незаводского изготовления, а также допускается хранение горючих материалов  вплотную к указанным печам.

При проведении опроса работников объекта был установлен факт незнания ими правил пользования первичными средствами тушения и алгоритма действий в случае возникновения пожара.

 
 
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  Первый заместитель начальника Кировского РОЧС  Вячеслав Сидоров провел мониторинги ГУК ДСП «Кировская ПМК-255» на стройплощадке в г.Кировске:...
 
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