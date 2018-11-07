Кировским РОЧС проведены мониторинги объектов в Жиличах

Инспекцией надзора и профилактики отдела по ЧС проведены мониторинги объектов. Об этом рассказал старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский.

Так в рамках проведенного мониторинга в УО «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж», руководителем которого является Владимир Владимирович Белый, были выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности: в общежитии №4 учреждения образования высота основного пути эвакуации с фойе на улицу не соответствует установленных требованиями норм.

Более плачевная ситуация обстоит в сельском Доме культуры п.Жиличи (директор ГУК «Централизованная клубная система Кировского района» Эмма Ивановна Калмыкова). В ходе мониторинга выявлен ряд грубейших нарушений, а именно: в лестничных клетках устроены перегородки, со зрительного зала в фойе не установлены противопожарные двери, не укомплектованы пожарные краны, двери из зрительного зала не обеспечены легко открывающимися замками, открытие дверных полотен не обеспечено по направлению эвакуации с переходной галереи со спортзала, в подсобном помещении на датчике АПС отсутствует защитный корпус, допускается складирование на запасных путях эвакуации горючих материалов и упаковок.

В ходе проведения мониторингов с работниками и должностными лицами вышеуказанных объектов проведены противопожарные инструктажи, доведены требования безопасности на рабочем месте, действия в случае возникновения пожара, а также способ применения имеющихся первичных средств пожаротушения.

В адрес руководителей организаций направлены рекомендации для устранения выявленных нарушений.

















