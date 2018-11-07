Беларусь хочет устранить дисбаланс в двусторонней торговле с Китаем – МИД

Минск считает одной из важнейших задач в отношениях с Китаем устранение дисбаланса в двусторонней торговле, заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас на белорусско-китайском деловом форуме в Шанхае.

"Темой выступления заместителя главы МИД стала динамика торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Китая в контексте необходимости исправления существующего торгового дисбаланса", - сообщает пресс-служба МИД.

А.Дапкюнас отметил, что, несмотря на стабильный рост объема двусторонней торговли, доля белорусского экспорта в нем уступает объему поставок китайских товаров в Беларусь. "Замминистра определил исправление этого дисбаланса как одну из важнейших задач в контексте развития и совершенствования качества белорусско-китайского сотрудничества и обозначил новые факторы роста, которые могут помочь ее решению", - отметили в пресс-службе.

В частности, белорусский дипломат обратил внимание участников форума на активную работу белорусских сельскохозяйственных производителей по наращиванию поставок в Китай качественного белорусского продовольствия, которые только с начала 2018 года выросли в 5 раз. А.Дапкюнас отметил сбалансированную структуру двусторонней торговли услугами (торговля услугами составляет 1/5 часть от общего товарооборота между двумя странами), а также большой потенциал сотрудничества в области образования и туризма.

"Заместитель министра отметил, что белорусская сторона возлагает особые надежды на рост экспортных поставок в Китай через активное развитие прямых связей между регионами Беларуси и Китая. Важным фактором исправления дисбаланса в двусторонней торговле А.Дапкюнас назвал переход от кредитного сотрудничества по осуществлению проектов с привлечением связанного кредитования до инвестиционного сотрудничества через увеличение притока прямых инвестиций из Китая в экономику Беларуси", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, Беларусь принимает участие в I международной китайской выставке импортных товаров и услуг, которая проходит 5-10 ноября в Шанхае.