﻿ Беларусь хочет устранить дисбаланс в двусторонней торговле с Китаем – МИД. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь хочет устранить дисбаланс в двусторонней торговле с Китаем – МИД

08.11.2018 16:15 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Минск считает одной из важнейших задач в отношениях с Китаем устранение дисбаланса в двусторонней торговле, заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас на белорусско-китайском деловом форуме в Шанхае.

"Темой выступления заместителя главы МИД стала динамика торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Китая в контексте необходимости исправления существующего торгового дисбаланса", - сообщает пресс-служба МИД.

А.Дапкюнас отметил, что, несмотря на стабильный рост объема двусторонней торговли, доля белорусского экспорта в нем уступает объему поставок китайских товаров в Беларусь. "Замминистра  определил исправление этого дисбаланса как одну из важнейших задач в контексте развития и совершенствования качества белорусско-китайского сотрудничества и обозначил новые факторы роста, которые могут помочь ее решению", - отметили в пресс-службе.

В частности, белорусский дипломат обратил внимание участников форума на активную работу белорусских сельскохозяйственных производителей по наращиванию поставок в Китай качественного белорусского продовольствия, которые только с начала 2018 года выросли в 5 раз. А.Дапкюнас отметил сбалансированную структуру двусторонней торговли услугами (торговля услугами составляет 1/5 часть от общего товарооборота между двумя странами), а также большой потенциал сотрудничества в области образования и туризма.

"Заместитель министра отметил, что белорусская сторона возлагает особые надежды на рост экспортных поставок в Китай через активное развитие прямых связей между регионами Беларуси и Китая. Важным фактором исправления дисбаланса в двусторонней торговле А.Дапкюнас назвал переход от кредитного сотрудничества по осуществлению проектов с привлечением связанного кредитования до инвестиционного сотрудничества через увеличение притока прямых инвестиций из Китая в экономику Беларуси", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, Беларусь принимает участие в I международной китайской выставке импортных товаров и услуг, которая проходит 5-10 ноября в Шанхае.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск считает одной из важнейших задач в отношениях с Китаем устранение дисбаланса в двусторонней торговле, заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стадион «Динамо» ищет работников. Какие есть вакансии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика