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В Минске пройдет Первая неделя по управлению ИТ-услугами

08.11.2018 16:36 — Разное | Myfin  
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В Минске пройдет Первая неделя по управлению ИТ-услугами

В ней примут участие эксперты из Беларуси, России, Чехии и Эстонии. Иностранные гости и лидеры ITSM Беларуси соберутся для обмена опытом создания и внедрения перспективных кейсов цифрового бизнеса. Организаторами мероприятия традиционно выступят сообщество профессионалов управления IT Беларуси (СПУИТ) и Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк». Устроители недели ITSM – ЗАО «Инфопарк-проект».

В текущем году конференция ITSM Belarus впервые расширена до недели: это станет уникальной возможностью для специалистов обменяться конструктивным опытом взаимодействия IT-подразделения и бизнеса, лучших практик управления цифровыми услугами. Кроме того, специалисты обсудят острые вопросы повышения качества предоставляемых услуг, методы оптимизации затрат и повышения отдачи ITSM-решений. Поскольку ITSM служит связующим звеном между отделом разработки и конечным пользователем, который может быть как нетехническим сотрудником организации, так и клиентом, то особенное внимание в этот раз будет уделено теме внедрения.

ITSM (IT Service Management), как отдельная дисциплина, продолжительное время не находила широкого распространения в нашей стране, однако уже сейчас все больше банков, предприятий, крупных и сервисных организаций в Беларуси осознают необходимость перехода от традиционной модели управления IT-услугами к ориентированности на эффективное обслуживание бизнеса.

 
Теги: Минск
 
 
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С 19 по 23 ноября в Минске пройдет Первая неделя по управлению ИТ-услугами, которая завершится VI Конференцией ITSM Belarus: ITSM-формула цифровой трансформации .
 
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