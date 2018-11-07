Минске пройдет Первая неделя по управлению ИТ-услугами" />

В Минске пройдет Первая неделя по управлению ИТ-услугами

В ней примут участие эксперты из Беларуси, России, Чехии и Эстонии. Иностранные гости и лидеры ITSM Беларуси соберутся для обмена опытом создания и внедрения перспективных кейсов цифрового бизнеса. Организаторами мероприятия традиционно выступят сообщество профессионалов управления IT Беларуси (СПУИТ) и Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк». Устроители недели ITSM – ЗАО «Инфопарк-проект».

В текущем году конференция ITSM Belarus впервые расширена до недели: это станет уникальной возможностью для специалистов обменяться конструктивным опытом взаимодействия IT-подразделения и бизнеса, лучших практик управления цифровыми услугами. Кроме того, специалисты обсудят острые вопросы повышения качества предоставляемых услуг, методы оптимизации затрат и повышения отдачи ITSM-решений. Поскольку ITSM служит связующим звеном между отделом разработки и конечным пользователем, который может быть как нетехническим сотрудником организации, так и клиентом, то особенное внимание в этот раз будет уделено теме внедрения.

ITSM (IT Service Management), как отдельная дисциплина, продолжительное время не находила широкого распространения в нашей стране, однако уже сейчас все больше банков, предприятий, крупных и сервисных организаций в Беларуси осознают необходимость перехода от традиционной модели управления IT-услугами к ориентированности на эффективное обслуживание бизнеса.