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Вадим Иванович Синявский встретился с коллективом Ивьевской центральной районной больницы

08.11.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Начальник УВД Гродненского облисполкома генерал-майор милиции Вадим Иванович Синявский встретился с коллективом Ивьевской центральной районной больницы и провел прием граждан в Ивьевском райисполкоме.

Вадим Иванович Синявский встретился с коллективом Ивьевской центральной районной больницы

Такие встречи с трудовыми коллективами, с жителями города очень важны.

Их цель – проинформировать о состоянии правопорядка на территории области и района в частности, рассказать об актуальных проблемах обеспечения безопасности людей, профилактики преступлений в современном мире.

К тому же, во время собрания люди могут обратиться напрямую к  начальнику УВД Гродненского облисполкома по личным вопросам, получить квалифицированную помощь. И кто знает, возможно, эти простые, в сущности, советы действительно спасут чью-то жизнь.
Разговор состоялся обстоятельный и очень важный для обеих сторон

Во встрече с работниками Ивьевской центральной районной больницы также  приняли участие председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак, заместитель председателя Ивьевского районного исполнительного комитета Лидия Войтеховна Носуль, начальник Ивьевского РОВД Алексей Иванович Гаврош.

В числе важных направлений в работе правоохранительных органов по защите прав и законных интересов граждан Вадим Иванович назвал  профилактику преступлений среди несовершеннолетних, борьбу с пьянством и  рецидивной преступностью.

По словам начальника УВД облисполкома, в области за последние десять лет отмечается устойчивая тенденция к снижению уровня преступлений, ведется жестокая борьба с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, сокращается уровень дорожно-транспортного травматизма.

Вместе с тем, глава милиции Гродненщины считает, что необходимо менять подходы в деятельности по профилактике пьянства. Деалкоголизация, воспитание потребности в здоровом образе жизни – приоритетные направления в работе всех ведомств. Администраторы, руководители должны личным примером, проведением кампании за здоровый образ жизни  поощрять население к переходу в его повседневной жизни на более здоровый режим.   

Вадим Иванович Синявский встретился с коллективом Ивьевской центральной районной больницы

После встречи с коллективом ЦРБ Вадим Иванович провел прием граждан по личным вопросам, обсудил с руководством района ряд вопросов, касающихся предстоящего массового мероприятия “Дажынкі-2018”, который пройдут 17 ноября в г. Ивье.

 
 
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Начальник УВД Гродненского облисполкома генерал-майор милиции Вадим Иванович Синявский встретился с коллективом Ивьевской центральной районной больницы и...
 
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