С областной коллегии. Дорога успеха

6 ноября на базе Ивьевского филиала КУП «Гроднооблтопливо» и в Ивьевском райисполкоме состоялась выездная коллегия по подведению итогов работы за 9 месяцев текущего месяца КУП по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо», в которой приняли участие руководители всех районных филиалов предприятия.





Руководитель областной организации Иван Иосифович Крохмальчик дал интервью корреспонденту газеты «Іўеўскі край»:

- Государственное предприятие «Гроднооблтопливо» является специализированной организацией по реализации твердого топлива и оказанию услуг по его переработке, погрузке и доставке потребителям. Предприятие также реализует другие виды продукции и оказывает дополнительные виды услуг.

Приятно увидеть Ивье за полторы недели до областных «Дажынак». Вчера в облисполкоме одним из вопросов рассматривалась готовность города к областному празднику и отмечено, что основное уже сделано. Район готов принять гостей со всей области. Остались заключительные штрихи, немного «подмарафетить», благоустроить.

Приятно, что не остались в стороне от главного события года для Ивьевщины и представители Ивьевского филиала нашего предприятия. Два года возглавляет коллектив Марьян Леонович Страчинский. Есть успехи. Немалые деньги вложены в развитие топливного комплекса в текущем году. Сделан навес для топлива, произведена реконструкция административного здания, подведены сети к нему - вода сделана, канализация, люди могут работать в тепле. Благоустроена вся территория филиала. Полностью произведен ремонт кабинетов, сделана служебная пристройка.





Директор начал по-новому работать с населением, как этого требуют реалии дня. Поддерживает тесную связь с лесхозом. Все дрова колются на месте, разных модификаций дровокольные станки позволяют отгружать колотые дрова. Раньше и колодками отправлялось населению.

Большое внимание в Ивьевском филиале уделяют обновлению машинного парка. Приобретена автомашина ГАЗ-53-ка, прицеп, сделан капремонт трактора и погрузчика. Техническая база позволяет полностью обеспечивать население дровами и брикетом. Даже не на 100, а на 110%.

Тесно работает руководство и с сельисполкомами района, постоянно уточняются списки нуждающихся, льготнников. Дров до 5 тонн и 3,5 тонны брикета можно приобрести по льготной цене.

Поставляем топливо и другим организациям социальной сферы, частникам, всем нуждающимся. Есть заявки - все выполняем. На строительстве трассы М6 рабочие используют в том числе и ивьевское топливо. Среди иных услуг, которые оказывает филиал - продажа комбикормов разных сортов.

Все показатели выполнены, даже с опережением идут. Больше 100 процентов по многим показателям, основные - доставка дров и брикета, колка дров. И заявки организаций стараемся также все выполнить.





Мы - сфера услуг, и стараемся все необходимое населению выполнять качественно и в срок.

По области мы поставляем щепу системе ЖКХ, есть у нас две машины щеподробительные, в 13 районах области заготавливаем дрова и превращаем в щепу. Местные виды топлива – это замена газа, часть ниши здесь занимаем и мы. Для небольших городов, включая Ивье, щепа – это очень перспективно.

В Зельве, например, производим древесный уголь, 200 тонн продали его в текущем году. Реализуется он на заправках, в сети потребкооперации, иных торговых объектах. В Кореличах делаем плитку разных видов. Имеем четыре пилорамы по области, занимаемся пиломатериалами. В Новогрудке делаем пилетты с добавлением отходов льна, около 170 тонн пилеттов отправили заграницу. Гранулы из льняной костры (отходов льна) – очень экологичный и качественный вид топлива. Это новое направление для нас, более 30 тонн продали у себя в РБ.

Хотелось бы весь Ивьевский район, всю область поздравить с наступающим праздником – «Дажынкамі-2018»! Любви добра, здоровья, благополуочия, трудовых успехов, всего самого-самого доброго!

Владимир Станиславович Кузьмич, заместитель председателя Ивьевского райисполкома:

- Предприятие, в чем участники коллегии смогли убедиться, работает экономически успешно. По основным экономическим показателям за последніе два года достигнут рост. Приведена в порядок территория, инфраструктура.

Обращений граждан с претензиями на прямые линии и во время приемов граждан не было за последние два года. Одним из первых Ивьевский филиал «Гроднооблтопсбыта» сделал все необходимое в рамках подготовки к проведению в районе областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі» - не к 1 ноября, как многие, а к 1 сентября.

Во время обзорной экскурсии для участников коллегии по территории филиала руководитель коллектива Марьян Леонович Страчинский рассказал, что сделано и над чем работает трудовой коллектив предприятия:

- Порядок на территории наводили всем нашим маленьким коллективом каждую свободную минуту, но не в ущерб основной работе.

80 метров забора установили собственными силами из металлопрофиля, вырезали весь кустарник по периметру. В так называемой «кузне» навели порядок, поменяли сгнившие окна, оштукатурили, электричество провели, есть возможность подогрева воды. Была водяная колонка от соседей ПМС, сделали свою.

Практически непригодный трактор отремонтировали. Восстановили прицеп, к МАЗу приобрели еще один. Двумя транспортными единицами обеспечиваем население района без проблем.

Отремонтировали навес для топлива. Крыша была двускатная, из-за течи часть брикета приходила в негодность. В прошлом году забетонировали въезды, положили «лежачего полицейского», чтоб не затекала вода. В этом году поменяли столбы, поменяли крышу. Залили упорные стенки. МАЗ заходит как для задней, так и боковой разгрузки. При разгрузке нет помех. Подрядчик был не совсем опытный, приходилось приспосабливаться и самим находить технические решения. Справились.

Теперь намного комфортнее и проще успешно работать.

Записал В. ПОБОЛЬ.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.