Беларусь на четвертом месте среди торговых партнеров России





По объему товарооборота с Россией наша страна занимает первое место среди стран СНГ и четвертое среди всех торговых партнеров.

Подробные цифры о российской внешней торговле за девять месяцев 2018 года опубликовали в Федеральной таможенной службе России, информирует БЕЛТА.

Так, товарооборот между Беларусью и Россией за январь — сентябрь составил 26,4 млрд долларов, вместе с досчетами таможни на неучтенные объемы взаимной торговли. Таким образом, данный показатель вырос на 13,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

По объемам торговли с Россией нашу страну обгоняют только Китай (78,7 млрд долларов, рост на 27,8%), Германия (44,1 млрд долларов, 24,7%) и Нидерланды (33,7 млрд долларов, 15,5%). Ниже Беларуси в списке расположились Италия, Турция, США, Республика Корея, Япония, Польша, Казахстан и Франция.