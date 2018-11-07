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БАТЭ примет "Челси" в Лиге Европы. Онлайн TUT!
Футболисты БАТЭ проведут сегодня на поле «Борисов-Арены» матч 4-го тура групповой стадии Лиги Европы. Соперником новоиспеченного 15-кратного чемпиона Беларуси станет 6-кратный чемпион Англии лондонский «Челси». Поединок начнется в 20.55.
Чуть более двух недель назад команды
После возвращения из Лондона БАТЭ отлично провел важнейший для себя отрезок в чемпионате Беларуси и в минувшее воскресенье
«Челси» по-прежнему идет без поражений как в чемпионате Англии (8 побед, 3 ничьи), так и в Лиге Европы. Кроме того, лондонцы пробились уже в четвертьфинал Кубка английской лиги, одолев в 4-м раунде «Дерби Каунти» (3:2).
В отличие от матча в Лондоне, на поле «Борисов-Арены», вероятно, выйдет главная звезда «Челси» Эден Азар, который залечивал травму спины. По словам главкома «аристократов» Маурицио Сарри,
А вот еще один лидер лондонцев Альваро Мората остался дома, посокльку на него выпала большая нагрузка в предыдущих встречах. Под вопросом и участие в матче против БАТЭ Сеска Фабрегаса, у которого поднялась температура.
Еще одна любопытная деталь пребывания «Челси» в Беларуси — команда решила провести предыгровую тренировку не в Борисове, а на минском стадионе «Динамо». На пресс-конференции наставник лондонской команды
Отметим также, что на выбор стартового состава «Челси» в Борисове может повлиять скорый поединок продив «Эвертона» в чемпионате Англии, который состоится уже в воскресенье, 11 ноября.
Главной же заботой тренерского БАТЭ сейчас является поиск рецепта, как не провалить начало поединка. Ведь и в прошлой игре с «Челси», и в матче с греческим ПАОКом именно неудачные дебюты предопределили исход этих встреч.
Вдохновленные завоеванием золота чемпионата Беларуси борисовчане не теряют надежд на кураже «зацепить» очки в сражении с «Челси». Отличным примером для БАТЭ является и сенсационная вторничная победа «Црвены Звезды» над финалистом прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Ливерпулем».
Положение команд в группе «L»:
1. «Челси» — 9 (5−1).
2. ПАОК — 3 (4−4).
3. «Види» — 3 (2−3).
4. БАТЭ — 3 (4−7).
Две лучшие команды каждого квартета по итогам групповой стадии выйдут в 1/16 финала Лиги Европы.
SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча БАТЭ — «Челси».
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Футболисты БАТЭ проведут сегодня на поле "Борисов-Арены" матч 4-го тура групповой стадии Лиги Европы. Соперником новоиспеченного 15-кратного чемпиона Беларуси...
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