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В Светлогорском районе фура пробила ограждение на мосту через Березину и зависла над рекой
08.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
ДТП произошло 8 ноября рано утром неподалеку от санатория «Золотые ключи».
Предположительно, водитель в условиях тумана и ограниченной видимости не справился с управлением, грузовик занесло, развернуло и кинуло на фонарный столб. Ограждение моста оказалось пробитым, фонарный столб снесло, кабина зависла над рекой.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ перекрыли движение, обработали покрытие, куда из поврежденного бака частично вылилось дизтопливо, вызвали специалистов других служб.
В связи с ухудшением погодных условий - густого тумана, возможного обледенения проезжей части - Гомельская госавтоинспекция объявила на ближайшие дни спецоперацию «Туман», призывая водителей к максимальной осторожности во время движения.
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ДТП произошло 8 ноября рано утром неподалеку от санатория «Золотые ключи». Предположительно, водитель в условиях тумана и ограниченной видимости не...
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