|
ГАИ проведет 9-11 ноября массированную отработку дороги М1
08.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Госавтоинспекция 9-11 ноября проведет массированную отработку автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации, сообщили
Особое внимание уделят соблюдению скоростных режимов, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), выявлению нетрезвых водителей и бесправников. Проконтролируют соблюдение ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта.
В ГАИ добавили, что отработка автодороги будет вестись в пределах Несвижского, Столбцовского, Дзержинского, Минского, Смолевичского, Борисовского и Крупского районов.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция 9-11 ноября проведет массированную отработку автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)