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Волонтеры II Европейских игр приобретают опыт на самых крупных мероприятиях
08.11.2018 — Разное | Лоевский край
Волонтеры II Европейских игр приобретают опыт на самых крупных международных мероприятиях. Об этом рассказала начальник управления по работе с волонтерами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Надежда Анисовец в пресс-центре БЕЛТА.
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Волонтеры II Европейских игр приобретают опыт на самых крупных международных мероприятиях. Об этом рассказала начальник управления по работе с волонтерами фонда...
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