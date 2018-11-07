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Талисман II Европейских игр презентуют 29 ноября

08.11.2018 — Разное | Лоевский край  
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Талисман II Европейских игр презентуют 29 ноябряПрезентация талисмана II Европейских игр 2019 года в Минске состоится 29 ноября. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов, передает корреспондент БЕЛТА.
Для презентации талисмана планируется задействовать один из залов партнеров Европейских игр. На следующей неделе состоится совместная с телевидением инспекция возможностей проведения трансляции. Во время представления маскота II Европейских игр организаторы обещают яркое шоу.
На I Европейских играх в Баку талисманами были Джейран (газель) и Нар (гранат).
Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-й Генеральной ассамблее ЕОК, которая прошла в Минске 21 октября 2016 года. Соревнования II Европейских игр пройдут на крупнейших спортивных сооружениях Минска, включая стадион «Динамо», «Минск-Арену», «Чижовка-Арену».

 
Теги: Минск
 
 
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Презентация талисмана II Европейских игр 2019 года в Минске состоится 29 ноября. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель директора фонда...
 
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