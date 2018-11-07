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Талисман II Европейских игр презентуют 29 ноября
08.11.2018 — Разное | Лоевский край
Презентация талисмана II Европейских игр 2019 года в Минске состоится 29 ноября. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов, передает корреспондент БЕЛТА.
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Презентация талисмана II Европейских игр 2019 года в Минске состоится 29 ноября. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель директора фонда...
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