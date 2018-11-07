ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Детская Футбольная Лига

08.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

На протяжении семи месяцев с 28 апреля по 21 октября 2018 года проходило первенство Детской Футбольной Лиги.

Сорок три команды из разных уголков страны в шести возрастных группах от 7 до 12 лет выясняли, кто сильнее. Команда Дзержинского района под руководством Кондратьева Игоря Анатольевича выступала в категории U-10.

С самого начала турнира явными фаворитами на победу в ДФЛ были ФК Сморгонь, ФК «Ливадия» (Дзержинск) и футбольная академия «Спартак» (Минск). Подпирала тройку фаворитов СДЮШОР «Трактор» (Минск).

Борьба шла в каждом матче. Первый круг дзержинский клуб завершил на 2 месте.

Перед началом второго круга в команде произошла потеря. Капитан и лидер команды Константин Видинеев перешел в футбольный клуб «Торпедо» (Жодино). Казалось, что ребятам будет сложно удержать позиции вверху турнирной таблицы. Но команда выстояла и в итоге заняла почетное второе место.

Лучшим игроком ФК «Ливадия» (г. Дзержинск) был признан Симан Степан.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На протяжении семи месяцев с 28 апреля по 21 октября 2018 года проходило первенство Детской Футбольной Лиги.
 
Новости дня
Новости разные
 
Талисман II Европейских игр презентуют 29 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика