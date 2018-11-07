Детская Футбольная Лига

На протяжении семи месяцев с 28 апреля по 21 октября 2018 года проходило первенство Детской Футбольной Лиги.

Сорок три команды из разных уголков страны в шести возрастных группах от 7 до 12 лет выясняли, кто сильнее. Команда Дзержинского района под руководством Кондратьева Игоря Анатольевича выступала в категории U-10.

С самого начала турнира явными фаворитами на победу в ДФЛ были ФК Сморгонь, ФК «Ливадия» (Дзержинск) и футбольная академия «Спартак» (Минск). Подпирала тройку фаворитов СДЮШОР «Трактор» (Минск).

Борьба шла в каждом матче. Первый круг дзержинский клуб завершил на 2 месте.

Перед началом второго круга в команде произошла потеря. Капитан и лидер команды Константин Видинеев перешел в футбольный клуб «Торпедо» (Жодино). Казалось, что ребятам будет сложно удержать позиции вверху турнирной таблицы. Но команда выстояла и в итоге заняла почетное второе место.

Лучшим игроком ФК «Ливадия» (г. Дзержинск) был признан Симан Степан.



