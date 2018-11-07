|
«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища
Новости Беларуси. Учащиеся Могилевского кадетского училища отмечают новоселье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественное открытие нового учебного корпуса состоялось 8 ноября.
В распоряжении кадетов современные аудитории, столовая, стадион, спортивный зал. Вместо тесных кубриков, где раньше ютились по 22 человека, сейчас просторное общежитие с трехместными комнатами.
Областное кадетское училище открылось в Могилеве по инициативе главы государства 16 лет назад. Сейчас здесь обучаются более 150 кадетов. Конкурс при поступлении достигает семи человек на место. Более 80 % выпускников продолжают обучение в ВУЗах силовых ведомств страны и становятся офицерами.
Никита Трифонов, кадет Могилевского областного кадетского училища:
Никита Шибалкин, кадет Могилевского областного кадетского училища:
Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:
В день новоселья будущие офицеры получили и много других подарков. На торжественном построении лучшим кадетам были вручены именные часы. Училищу также вручены денежные сертификаты на развитие материальной базы и комплекс спортивных тренажеров.
Новости по теме
«Я хочу быть смелой, хорошей, уважать всех людей на земле и защищать их»: торжественное посвящение в кадеты прошли 75 детей в Бресте
Торжественный ритуал посвящения в кадеты учащихся Минского городского кадетского училища прошел 17 декабря
‡агрузка...
«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища
Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсуждают на саммите в Астане
Дели задыхается от смога после празднования Фестиваля огней
У берегов Норвегии столкнулись нефтяной танкер и фрегат
В Калифорнии неизвестный устроил стрельбу в баре
«Белорусская IТ-сфера может служить примером». Forbes высоко оценил достижения Беларуси в сфере IТ
Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ
Самолёты прибывают с опозданием в Национальный аэропорт «Минск» из-за тумана
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища
Новости Беларуси. Учащиеся Могилевского кадетского училища отмечают новоселье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественное открытие нового...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)