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«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища

08.11.2018 17:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Учащиеся Могилевского кадетского училища отмечают новоселье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественное открытие нового учебного корпуса состоялось 8 ноября.

В распоряжении кадетов современные аудитории, столовая, стадион, спортивный зал. Вместо тесных кубриков, где раньше ютились по 22 человека, сейчас просторное общежитие с трехместными комнатами.

«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища

«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища

«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища

«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища

Областное кадетское училище открылось в Могилеве по инициативе главы государства 16 лет назад. Сейчас здесь обучаются более 150 кадетов. Конкурс при поступлении достигает семи человек на место. Более 80 % выпускников продолжают обучение в ВУЗах силовых ведомств страны и становятся офицерами.

«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища

Никита Трифонов, кадет Могилевского областного кадетского училища:
Для нас, кадетов, это очень хороший подарок. Нам здесь очень нравится, здесь хорошая материальная база, хорошая территория.

«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища

Никита Шибалкин, кадет Могилевского областного кадетского училища:
Отличные условия для нового училища, нам здесь всё нравится. Созданы условия, чтобы можно было дальше учиться.

«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:
Мне кажется, одно из лучших училищ. Является пионером в движении кадетском. Здесь уникальное образование. Здесь и танцы, и бальные танцы, и английский язык, и стрелковая подготовка.

«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища

В день новоселья будущие офицеры получили и много других подарков. На торжественном построении лучшим кадетам были вручены именные часы. Училищу также вручены денежные сертификаты на развитие материальной базы и комплекс спортивных тренажеров.

«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища

«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища
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«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Учащиеся Могилевского кадетского училища отмечают новоселье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественное открытие нового...
 
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