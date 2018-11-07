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Разработан гель, после которого на теле не остаётся шрамов

08.11.2018 17:23 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. Учёные из из Хуачжунского университета науки и технологии разработали гель, который помогает избежать шрамов.  

Как сообщает Biomaterial Science, для создания геля исследователи использовали серицин – вещество, которое содержится в шёлковых волокнах. Это вещество после извлечения было облучено ультрафиолетом, а затем к нему применили фотоинициатор для поперечной связи белковых цепей вещества.  

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В результате учёные получили серициновый гидрогель. При нанесении на рану он прирастает к клеткам, практически не вызывая иммунной реакции организма, но в то же время подавляет воспаление и стимулирует развитие новых кровеносных сосудов.  

Созданный гель регулирует работу клеток эпидермиса так, что на месте раны растёт новая кожа, а не рубцовая ткань. Помимо прочего, гидрогель обладает антисептическими свойствами, которые мешают бактериям попадать в рану, что ускоряет её заживление.  

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По словам китайских учёных, в настоящее время их разработка является самой эффективной в области лечения ран и предотвращения образования шрамов. Исследователи надеются, что когда свойства их геля будут полностью изучены, полученное средство будет широко применяться в медицине.  
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Новости Китая. Учёные из из Хуачжунского университета науки и технологии разработали гель, который помогает избежать шрамов.   Как сообщает Biomaterial Science, для...
 
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