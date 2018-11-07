|
Разработан гель, после которого на теле не остаётся шрамов
Новости Китая. Учёные из из Хуачжунского университета науки и технологии разработали гель, который помогает избежать шрамов.
Как
В результате учёные получили серициновый гидрогель. При нанесении на рану он прирастает к клеткам, практически не вызывая иммунной реакции организма, но в то же время подавляет воспаление и стимулирует развитие новых кровеносных сосудов.
Созданный гель регулирует работу клеток эпидермиса так, что на месте раны растёт новая кожа, а не рубцовая ткань. Помимо прочего, гидрогель обладает антисептическими свойствами, которые мешают бактериям попадать в рану, что ускоряет её заживление.
По словам китайских учёных, в настоящее время их разработка является самой эффективной в области лечения ран и предотвращения образования шрамов. Исследователи надеются, что когда свойства их геля будут полностью изучены, полученное средство будет широко применяться в медицине.
Новости по теме
‡агрузка...
«Верим, что БАТЭ сыграет на 100 %». Что говорят болельщики перед матчем БАТЭ – «Челси»
«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища
Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсуждают на саммите в Астане
Дели задыхается от смога после празднования Фестиваля огней
У берегов Норвегии столкнулись нефтяной танкер и фрегат
В Калифорнии неизвестный устроил стрельбу в баре
«Белорусская IТ-сфера может служить примером». Forbes высоко оценил достижения Беларуси в сфере IТ
Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. Учёные из из Хуачжунского университета науки и технологии разработали гель, который помогает избежать шрамов. Как сообщает Biomaterial Science, для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)