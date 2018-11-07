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«У мамы нервный срыв, она находится в больнице»: рассказываем, как сетевые маркетологи белорусам кредиты навязывают
Кто – те люди, которые продают панацею от всех бед, объегоривают население и называют своих клиентов счастливчикам, вытянувшими счастливый билет? Который, при ближайшем рассмотрении, оказывается кредитным договором с безумными процентами, рассказываем в программе
Мама Евгении, Светлана Георгиевна живёт в Логойске. В этот город, как позже выяснила Евгения, и зарулили так называемые «сетевики-продажники».
Евгения Селях:
Уже позже мама Евгении поймёт: дармовая программа и счастливая лотерея для пенсионеров, на деле – лишь презентация товаров, между прочим, китайского происхождения. А пока она незаметно для себя стала обладательницей дорогостоящей массажной накидки, в которой ещё с утра совершенно не нуждалась.
Евгения Селях:
Шутка ли, женщина в должниках у банка на 4 000 белорусских рублей. Вместе с Евгенией отправляемся в офис компании сетевиков. На поиски нужного кабинета ушло немало времени. Номер офиса в договоре с фактическим не совпадают, благо, здание одно.
Как в крупных городах, так и в районных центрах. За такой горький опыт, чаще всего, расплачиваются долгое время, ежемесячно оплачивая по кредитному договору. Семью Селях такая перспектива не радует, но что говорит закон?
Дарина Гулюта:
После общения со съёмочной группой и юристом программы,
Никаких кредитных обязательств и никаких товаров сомнительного происхождения по заоблачным ценам.
Это всё вам выльется в очень крупную сумму денег. Потратьте лучше их на себя, а не на ненужные предметы.
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«У мамы нервный срыв, она находится в больнице»: рассказываем, как сетевые маркетологи белорусам кредиты навязывают
Кто – те люди, которые продают панацею от всех бед, объегоривают население и называют своих клиентов счастливчикам, вытянувшими счастливый билет? Который, при...
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