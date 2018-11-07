ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«У мамы нервный срыв, она находится в больнице»: рассказываем, как сетевые маркетологи белорусам кредиты навязывают

08.11.2018 17:12 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Кто – те люди, которые продают панацею от всех бед, объегоривают население и называют своих клиентов счастливчикам, вытянувшими счастливый билет? Который, при ближайшем рассмотрении, оказывается кредитным договором с безумными процентами, рассказываем в программе «Добро пожаловаться».«У мамы нервный срыв, она находится в больнице»: рассказываем, как сетевые маркетологи белорусам кредиты навязывают

Евгения Селях:
В то прекрасное воскресенье всё преподносилось как удача, выигрыш, успех! Все так классно – удача на нашей стороне!

А по итогу был оформлен кредит на 2 тысячи долларов. Ежемесячный платёж составляет 100 белорусских рублей.

Мама Евгении, Светлана Георгиевна живёт в Логойске. В этот город, как позже выяснила Евгения, и зарулили так называемые «сетевики-продажники».

Евгения Селях:
Подушки из овечьей шерсти, вибромассажёр на кресло, пылесос и ручной массажёр. Эти товары составили в сумме 2 тысячи долларов.

Уже позже мама Евгении поймёт: дармовая программа и счастливая лотерея для пенсионеров, на деле – лишь презентация товаров, между прочим, китайского происхождения. А пока она незаметно для себя стала обладательницей дорогостоящей массажной накидки, в которой ещё с утра совершенно не нуждалась.

Вместе с кредитом на 4 года, женщине вручили пылесос, массажёр, одеяло и подушки. Ну, и массажную накидку на кресло.

Евгения Селях:
У мамы нервный срыв, она находится в больнице. Поэтому я, как уполномоченное её лицо, занимаюсь этим делом. Вернуть товар эта компания отказывается, потому что нет никаких контактов. Телефон не снимают. Поэтому обратилась к вам за помощью.

Сегодня мама Евгении с нервным срывом лежит в больнице.

Шутка ли, женщина в должниках у банка на 4 000 белорусских рублей. Вместе с Евгенией отправляемся в офис компании сетевиков. На поиски нужного кабинета ушло немало времени. Номер офиса в договоре с фактическим не совпадают, благо, здание одно.«У мамы нервный срыв, она находится в больнице»: рассказываем, как сетевые маркетологи белорусам кредиты навязывают

Разговор с сотрудником компании:
– Вы работаете с клиентами?
– Да.
– А где можно найти Ваше руководство?
– Руководство уехало.
– Давайте свяжемся.
– Сейчас?
– Да.
– К сожалению, оно занято. В командировку уехало.
– Все руководство уехало?
– Да.
– Как вы работаете?
– С 9.00 до 18.00. По принципам законодательства.
– Как называется ваше юридическое лицо – ООО «Алевтина плюс»?
– Да.
– Расскажите подробнее о компании. Как вас найти?
– А не хочу! Вы же захотели – вы нас нашли? Спрашиваем в конце: «Кто хочет приобрести?» Раз человек изъявляет желание приобрести, таких возможностей есть 3, 4 или 5. Получается, кто изъявляет желание в покупке данного массажного кресла, в подарок получает ещё две подушки и одеяло. «У мамы нервный срыв, она находится в больнице»: рассказываем, как сетевые маркетологи белорусам кредиты навязывают

Таких историй по стране даже не сотни – тысячи. Кастрюли, пылесосы, подушки и одеяла, косметика – всё это по атомным ценам.

Сетевики-продажники активно собирают дань по всей стране.

Как в крупных городах, так и в районных центрах. За такой горький опыт, чаще всего, расплачиваются долгое время, ежемесячно оплачивая по кредитному договору. Семью Селях такая перспектива не радует, но что говорит закон?

Дарина Гулюта:
В данной ситуации можно говорить о том, что было нарушено действующее законодательство. А именно: данная сделка была совершена под обманом, также потребитель был введён в заблуждение. В связи с чем данную сделку можно признавать недействительной.

После общения со съёмочной группой и юристом программы,

в фирме, щедрой на дары в кредит, с семьёй Селях предпочли расторгнуть договор.

Никаких кредитных обязательств и никаких товаров сомнительного происхождения по заоблачным ценам.
«У мамы нервный срыв, она находится в больнице»: рассказываем, как сетевые маркетологи белорусам кредиты навязывают

Евгения Селях:
Наш поход в ООО «Алевтина плюс» закончился благополучно. Разрешились все спорные моменты. Кредитный договор был расторгнут. Всё сделали на месте, кредитная линия закрыта. Деньги перечислены из «Алевтина плюс» на «Альфа-банк». Спасибо юристу и программе «Добро пожаловаться». А всем потребителям:

пожалуйста, будьте бдительными! Не совершайте такие сделки под эмоциональным состоянием.

Это всё вам выльется в очень крупную сумму денег. Потратьте лучше их на себя, а не на ненужные предметы.
Новости по теме

14 случаев: смотритель кладбища в Заславле брал деньги за бесплатную услугу

В Гродно две сестры продали мимо кассы проездных билетов на 57,6 тысяч рублей

СК прокомментировал ситуацию с депортированным из США белорусом

«Это просто монстр, денежный маньяк». Минчанка за 10 лет набрала в долг и кредит 300 тысяч долларов. И не отдаёт

«Она столько людей обманула!»: суд приговорил Гаяне Оганесян к 6 годам лишения свободы

В Могилёве две несовершеннолетние обманули продавцов на 250 рублей

13 ДТП, 11 фигурантов и почти 140 тысяч рублей по страховке: в Гродно начался суд по делу автомошенничества

В Беларуси впервые задержали продавцов скиммеров
‡агрузка...
Новости 24 часа

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсуждают на саммите в Астане

Дели задыхается от смога после празднования Фестиваля огней

У берегов Норвегии столкнулись нефтяной танкер и фрегат

В Калифорнии неизвестный устроил стрельбу в баре

«Белорусская IТ-сфера может служить примером». Forbes высоко оценил достижения Беларуси в сфере IТ

Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ

Самолёты прибывают с опозданием в Национальный аэропорт «Минск» из-за тумана

Минск и Шанхай подписали соглашение на международной выставке импортных товаров в Шанхае

Все новости
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто – те люди, которые продают панацею от всех бед, объегоривают население и называют своих клиентов счастливчикам, вытянувшими счастливый билет? Который, при...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь на четвертом месте среди торговых партнеров России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика