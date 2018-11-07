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«Пришлось ещё и доплачивать»: разбираемся, какой ремонт телефона покрывает «Мобильное КАСКО»
Страхование мобильного телефона: прихоть или первая необходимость? Застраховать гаджеты решила и минчанка Любовь Камболина. Что из этого вышло, рассказываем в программе
Сегодня без них мы, как без рук. По статистике, за мобильным телефоном мы проводим около 4 часов в сутки. Но далеко не каждое устройство выдерживает постоянное использование, особенно, если оно попадает в детские руки. Испытание на прочность не прошли мобильные телефоны маленьких внуков героини нашего сюжета, и отправились в ремонт.
Любовь Камболина:
Сегодня вместе с числом мобильных телефонов растёт и индустрия по их обслуживанию.
Такая услуга вышла на белорусский рынок пару лет назад и подразумевает компенсацию ремонта устройства в случае повреждений. Любовь Камболина была уверена, что при покупке такого пакета услуг она сможет уберечь себя от непредвиденных затрат, но не тут-то было…
Любовь Камболина:
Нужно понимать, что «Мобильное КАСКО» может покрыть только ту сумму ремонта, которая изначально была уплачена за услугу. В случае Любови Викторовны – 50 рублей.
Любовь Камболина:
В договоре купли-продажи указано, что ремонт телефона должен производиться в течение 14 дней. Но летели дни, а потом и месяцы, а о долгожданных гаджетах – ни слова.
Разобраться в ситуации мы решили лично. При появлении в офисе корреспондента и оператора, без лишних вопросов, судьба «потерянных» телефонов была, наконец, решена.
Мы не могли её поставить. Достаточно отрицательных отзывов о нашей работе, но это не потому, что мы плохие, а потому что объёмы, которые мы делаем, не сравнимы с объёмами любого другого сервисного центра. Сроки возврата телефона, думаю, понедельник – крайний срок.
Свою вину фирма признала сразу и обещала выплатить весь размер неустойки в установленный срок, а телефоны, уже исправные, вернуть хозяйке в ближайшее время.
Любовь Камболина:
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Страхование мобильного телефона: прихоть или первая необходимость? Застраховать гаджеты решила и минчанка Любовь Камболина. Что из этого вышло, рассказываем в...
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