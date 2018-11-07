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Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсуждают на саммите в Астане

08.11.2018 16:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция, информационная безопасность. Как военно-политический блок ОДКБ в качестве «щита Евразии» может противостоять новым геополитическим вызовам?

В эти минуты вопросы коллективной безопасности на высшем уровне обсуждают в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсуждают на саммите в Астане

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсуждают на саммите в Астане

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсуждают на саммите в Астане

Для участия в сессии Совета коллективной безопасности в Астану прибыл Александр Лукашенко. За столом переговоров также президенты России, Кыргызстана, Таджикистана. Армения представлена исполняющим обязанности премьер-министра.

Встреча проходит во Дворце Независимости Казахстана.

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсуждают на саммите в Астане

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсуждают на саммите в Астане

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсуждают на саммите в Астане

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсуждают на саммите в Астане

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсуждают на саммите в Астане

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсуждают на саммите в Астане

Противостояние терроризму, сирийский вопрос, незаконная миграция. Вопросы мировой безопасности обсуждают на саммите в Астане

Ожидается, что сегодня, 8 ноября, станет известно, кто займет место генерального секретаря ОДКБ. Должность вакантна после досрочного завершения полномочий Юрия Хачатурова. В эти минуты заседание продолжается в расширенном составе.

Коллективная безопасность в современном мире. Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите стран-участниц ОДКБ

 
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