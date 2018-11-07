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Опубликована редкая фотография молодого Путина

08.11.2018 17:24 — Разное | Партизан  
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В сети появилось редкое фото из "питерской" молодости нынешнего президента России Владимира Путина.

Снимком поделился на своей странице в Facebook публицист Сергей Талк. На черно-белом фото можно увидеть молодого Путина, скромно стоящего за спиной своего тогдашнего начальника Анатолия Собчака. Снимок был сделан в 1992 году в Санкт-Петербурге.



«На вашем экране отец русской демократии, по бокам охранка. Имбецила справа трудно не узнать. Но я угораю с того, который на заднем плане рожи строит! И штаны в гармошку. И где только они нашли такого калечного?», — подписал фото Талк.

 
 
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В сети появилось редкое фото из "питерской" молодости нынешнего президента России Владимира Путина.
 
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