Опубликована редкая фотография молодого Путина

Снимком поделился на своей странице в Facebook публицист Сергей Талк. На черно-белом фото можно увидеть молодого Путина, скромно стоящего за спиной своего тогдашнего начальника Анатолия Собчака. Снимок был сделан в 1992 году в Санкт-Петербурге.













«На вашем экране отец русской демократии, по бокам охранка. Имбецила справа трудно не узнать. Но я угораю с того, который на заднем плане рожи строит! И штаны в гармошку. И где только они нашли такого калечного?», — подписал фото Талк.