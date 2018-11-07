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Все меньше и меньше: денежные переводы из-за рубежа снова сократились

08.11.2018 17:10 — Разное | Партизан  
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Денежные переводы белорусам из-за рубежа в III квартале 2018 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 12,1%.

Об этом свидетельствуют аналитические данные Национального банка Беларуси.

Общая сумма денежных переводов, полученных в Беларуси, через международные системы в III квартале составила более $72,6 млн в эквиваленте (в III квартале 2017-го - $82,6 млн).

Переводы, отправленные из Беларуси, сохранились на уровне $45,4 млн в эквиваленте.


Средняя сумма одного денежного перевода, полученного в Беларуси, составила $269,82 в эквиваленте (в III квартале 2017-го - $305,51), отправленного из страны - $393,18 в эквиваленте ($396,79 - в III квартале 2017-го).

В статистике Национального банка учтены денежные переводы через международные системы Western Union, "Юнистрим", "Золотая корона", Money Gram, BLIZKO, Contact, "Колибри", Faster, Ria Money Transfer.


 
 
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Денежные переводы белорусам из-за рубежа в III квартале 2018 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 12,1%.
 
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