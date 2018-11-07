Все меньше и меньше: денежные переводы из-за рубежа снова сократились

Об этом свидетельствуют аналитические данные Национального банка Беларуси.





Общая сумма денежных переводов, полученных в Беларуси, через международные системы в III квартале составила более $72,6 млн в эквиваленте (в III квартале 2017-го - $82,6 млн).





Переводы, отправленные из Беларуси, сохранились на уровне $45,4 млн в эквиваленте.









Средняя сумма одного денежного перевода, полученного в Беларуси, составила $269,82 в эквиваленте (в III квартале 2017-го - $305,51), отправленного из страны - $393,18 в эквиваленте ($396,79 - в III квартале 2017-го).





В статистике Национального банка учтены денежные переводы через международные системы Western Union, "Юнистрим", "Золотая корона", Money Gram, BLIZKO, Contact, "Колибри", Faster, Ria Money Transfer.



