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"Долой самодержавие!" оценили в 30 базовых величин
Суд Ленинского района Гродно рассмотрел административное дело участника пикета в годовщину Октябрьской революции Александра Лаврентьева. Его обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия по ч.3 ст. 23.34 КоАП.
Как сообщает
Николая Соляника и Александра Лаврентьева завезли в РОВД Ленинского района Гродно. Туда после требования Соляника и других общественных активистов была вызвана скорая помощь. Врачи сделали Солянику укол и уехали.
Николая Соляника после составления протокола об административном правонарушении выпустили из РОВД, Александр Лаврентьев остался под стражей в ИВС.
После того, как Соляник отпустили, его снова задержали. Поздно вечером стало известно, что его поместили в больницу.
Судья Руслан Гурин вынес постановление о привлечении Лаврентьева к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 базовых величин, или 735 рублей.
Николай Соляник до сих пор находится в больнице.
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Суд Ленинского района Гродно рассмотрел административное дело участника пикета в годовщину Октябрьской революции Александра Лаврентьева. Его обвинили в...
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