"Долой самодержавие!" оценили в 30 базовых величин









"Гродненская Весна" , сотрудники милиции охраняли активистов еще с утра 7 ноября, чтобы они не могли присоединиться в официальную колонну митингующих. Николай Соляник даже был задержан. Но в конце концов активисты все же вышли на площадь Ленина с плакатом "Долой самодержавие!". Постояв там, они направились на Советскую площадь. Там, в районе торгового дома "Неман" их насильно задержали. Как сообщает, сотрудники милиции охраняли активистов еще с утра 7 ноября, чтобы они не могли присоединиться в официальную колонну митингующих. Николай Соляник даже был задержан. Но в конце концов активисты все же вышли на площадь Ленина с плакатом "Долой самодержавие!". Постояв там, они направились на Советскую площадь. Там, в районе торгового дома "Неман" их насильно задержали.





Николая Соляника и Александра Лаврентьева завезли в РОВД Ленинского района Гродно. Туда после требования Соляника и других общественных активистов была вызвана скорая помощь. Врачи сделали Солянику укол и уехали.





Николая Соляника после составления протокола об административном правонарушении выпустили из РОВД, Александр Лаврентьев остался под стражей в ИВС.





После того, как Соляник отпустили, его снова задержали. Поздно вечером стало известно, что его поместили в больницу.





Судья Руслан Гурин вынес постановление о привлечении Лаврентьева к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 базовых величин, или 735 рублей.





Николай Соляник до сих пор находится в больнице.