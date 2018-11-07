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"Долой самодержавие!" оценили в 30 базовых величин

08.11.2018 16:51 — Разное | Партизан  
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Суд Ленинского района Гродно рассмотрел административное дело участника пикета в годовщину Октябрьской революции Александра Лаврентьева. Его обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия по ч.3 ст. 23.34 КоАП.



Как сообщает "Гродненская Весна", сотрудники милиции охраняли активистов еще с утра 7 ноября, чтобы они не могли присоединиться в официальную колонну митингующих. Николай Соляник даже был задержан. Но в конце концов активисты все же вышли на площадь Ленина с плакатом "Долой самодержавие!". Постояв там, они направились на Советскую площадь. Там, в районе торгового дома "Неман" их насильно задержали.

Николая Соляника и Александра Лаврентьева завезли в РОВД Ленинского района Гродно. Туда после требования Соляника и других общественных активистов была вызвана скорая помощь. Врачи сделали Солянику укол и уехали.

Николая Соляника после составления протокола об административном правонарушении выпустили из РОВД, Александр Лаврентьев остался под стражей в ИВС.

После того, как Соляник отпустили, его снова задержали. Поздно вечером стало известно, что его поместили в больницу.

Судья Руслан Гурин вынес постановление о привлечении Лаврентьева к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 базовых величин, или 735 рублей.

Николай Соляник до сих пор находится в больнице.

 
Теги: Гродно
 
 
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Суд Ленинского района Гродно рассмотрел административное дело участника пикета в годовщину Октябрьской революции Александра Лаврентьева. Его обвинили в...
 
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