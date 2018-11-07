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Завтра Мингорсуд вновь вернется к «делу профсоюзов»

08.11.2018 16:43 — Разное | Партизан  
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Рассмотрение апелляционных жалоб лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика состоится в пятницу 9 ноября в 10.00 в Минском городском суде.

Завтра Мингорсуд вновь вернется к «делу профсоюзов»
Они обжалуют приговор от 24 августа 2018 г., которым их признали виновными в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Суд Советского района приговорил руководителей профсоюза РЭП к 4 годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет. В жалобе лидеры профсоюза просят прекратить это уголовное дело.

Если Мингорсуд оставит в силе приговор, то Федынич и Комлик будут осуждены и поражены в правах на ближайшие четыре года, пишет профсоюзный сайт praca-by.

С заявлениями о необходимости отмены обвинительного приговора Федыничу и Комлику выступают многочисленные международные организации. Такого же мнения придерживается и правозащитное сообщество Беларуси, и также призывает власти пересмотреть приговор и прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика.

С заявлениями о необходимости отмены обвинительного приговора Федыничу и Комлику выступают и международные организации. Так, Обсерватория по защите правозащитников считает, что данные действия властей нарушают международные обязательства Беларуси в области прав человека и свою собственную Конституцию, и поэтому обвинительный приговор должен быть отменен в результате апелляции. 


Международная правозащитная организация Front Line Defenders считает, чтопреследование профсоюзных лидеров связано исключительно с их мирной и законной работой в области защиты прав человека. Поэтому власти Беларуси должны немедленно отменить приговоры против руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика и полностью восстановить их свободу.

С требованием отменить наказание лидерам независимого профсоюза РЭП обратились к президенту Беларуси Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов (МКП).


 
 
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Рассмотрение апелляционных жалоб лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика состоится в пятницу 9 ноября в 10.00 в Минском городском суде.
 
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