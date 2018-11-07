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На севере Таджикистана заключенные одной из тюрем устроили бунт: есть погибшие и сбежавшие
На севере Таджикистане несколько человек погибли во время бунта заключенных в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанда. По информации источника
Источник подтвердил, что во время подавления бунта погибли люди. «Пока число погибших и раненых не известно. Говорят, что несколько заключенных совершили побег», - сказал он. Позже источники стали сообщать о 22 погибших, в том числе двоих охранниках.
В тюрьму были брошены силы милицейского спецназа, бунт был подавлен. «Бунтовщики были вооружены холодным оружием. Начато расследование причин ЧП», - отметил источник.
Сообщалось, что с 22.30 до 23 часов на территории колонии была слышна стрельба. Однако в управлении исправительными учреждениями Худжанда опровергли эту информацию, при этом подтвердив, что был объявлен сигнал тревоги.
По словам очевидцев, во всех дорогах города, а также трассах, ведущих в соседние Узбекистан и Кыргызстан, установлены усиленные посты силовиков.
Власти Таджикистана пока о бунте в худжандской тюрьме не сообщили.
По словам источников информагентства Ахбор, в этой колонии содержались заключенные, приговоренные за тяжкие преступления, а также за терроризм и экстремизм, в том числе за членство в запрещенных в Таджикистане террористических и экстремистских группах.
Источники «Ахбор» говорят, что ночью 7 ноября в колонии бунт подняли в основном заключенные, приговоренные за членство в запрещенных в Таджикистане организациях , как ИГИЛ и Хизб-ут-Тахрир.
Эти источники утверждают, что после захвата колонии заключенными силы безопасности окружили территорию и отключили электричество внутри колонии.
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На севере Таджикистане несколько человек погибли во время бунта заключенных в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанда. По...
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