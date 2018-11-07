На севере Таджикистана заключенные одной из тюрем устроили бунт: есть погибшие и сбежавшие









Источник подтвердил, что во время подавления бунта погибли люди. «Пока число погибших и раненых не известно. Говорят, что несколько заключенных совершили побег», - сказал он. Позже источники стали сообщать о 22 погибших, в том числе двоих охранниках.





В тюрьму были брошены силы милицейского спецназа, бунт был подавлен. «Бунтовщики были вооружены холодным оружием. Начато расследование причин ЧП», - отметил источник.





Сообщалось, что с 22.30 до 23 часов на территории колонии была слышна стрельба. Однако в управлении исправительными учреждениями Худжанда опровергли эту информацию, при этом подтвердив, что был объявлен сигнал тревоги.





По словам очевидцев, во всех дорогах города, а также трассах, ведущих в соседние Узбекистан и Кыргызстан, установлены усиленные посты силовиков.





Власти Таджикистана пока о бунте в худжандской тюрьме не сообщили.









По словам источников информагентства Ахбор, в этой колонии содержались заключенные, приговоренные за тяжкие преступления, а также за терроризм и экстремизм, в том числе за членство в запрещенных в Таджикистане террористических и экстремистских группах.

Источники «Ахбор» говорят, что ночью 7 ноября в колонии бунт подняли в основном заключенные, приговоренные за членство в запрещенных в Таджикистане организациях , как ИГИЛ и Хизб-ут-Тахрир.

Эти источники утверждают, что после захвата колонии заключенными силы безопасности окружили территорию и отключили электричество внутри колонии.



