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Больше не Маск. У Tesla - новый глава Совета директоров

08.11.2018 16:33 — Разное | Партизан  
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7 ноября Совет директоров компании Tesla избрал нового главу. Так вот Илона Маска на этом посту заменит Робин Денхолм. Ранее она занимала должность независимого директора и возглавляла аудиторский комитет Tesla.

Об этом сказано на сайте компании.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая и стала инициатором устранения Маска, требовала назначить независимого председателя на его место. Поэтому у Tesla был выбор – найти человека со стороны или выбрать кого-то из Совета. Были слухи, что пост возглавит главный исполнительный директор Twenty-First Century Fox Джеймс Мердок.

На назначение Денхолм уже отреагировал Илон Маск. Он отметил ее богатый опыт, и добавил, что ждет совместной работы.

"Робин имеет богатый опыт работы в отраслях технологий и автомобильной промышленности. За последние четыре года она внесла значительный вклад, как член Совета директоров Tesla, помогая нам стать прибыльной компанией. Я с нетерпением жду более тесного сотрудничества с Робин, поскольку мы продолжаем ускорять появление устойчивой энергетики", – сказал Маск.

Что известно о Робин Денхолм


До работы в Tesla Денхольм работала на посту топ-менеджера в нескольких компаниях: Sun Microsystems, Toyota Motor Corporation Australia, Juniper Networks. Кроме того, в компании Telstra она занимала должность финансового директора.

К совету директоров Tesla Денхольм присоединилась в 2014 году. Также была председателем комитета по аудиту компании.

Напомним, ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Маска в мошенничестве из-за его заявления о намерении сделать компанию непубличной. 

Из-за этого и ряда других скандалов Маска вынудили отказаться от должности председателя совета директоров Tesla минимум на три года.

 
 
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7 ноября Совет директоров компании Tesla избрал нового главу. Так вот Илона Маска на этом посту заменит Робин Денхолм. Ранее она занимала должность независимого...
 
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