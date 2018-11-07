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Hoster.by отреагировал на отлучение от госклиентов
Компания ООО «Надежные программы» (Hoster.by), аффилированная с TUT.BY, отреагировала на решение ОАЦ, которое фактически лишает ее возможности работать со значительной частью госклиентов.
Hoster.by заверяет, что большинства клиентов это не коснется. Гендиректор Сергей Повалишев заявил, что существенное число сайтов госорганов и организаций былои перенесено на хостинг-площадки других уполномоченных поставщиков еще год назад. Они стали обслуживаться в «Белтелекоме» и BeCloud.
Часть клиентов, по его словам, в декабре 2017 года сообщила, что им было дано указание в течение 2 недель перенести свои сайты на другие площадки. В Hoster.by считают, что в таком случае говорить о равноправии субъектов хозяйствования не приходится.
Компания также сообщает, что за месяц до проверки ОАЦ она провела внутренний аудит всех информационных систем. Этим занималась Group-IB, профиль которой — кибербезопасность. К тому же «Хостер» получил аккредитацию ICANN, которой в Беларуси больше ни у кого пока нет.
Результаты проверки ОАЦ были доведены до компании устно. Все требования, как уверяют в «Надежных программах», выполнены в срок. Также фирма закупила оборудование для внедрения новой схемы оказания услуг госорганам. Она была тоже согласована с ОАЦ.
Однако, несмотря на эти траты, в «Хостере» считают, что потери скорее репутационные, чем экономические.
Напомним, что Hoster.by является в Беларуси оператором национальной доменной зоны.
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Компания ООО «Надежные программы» (Hoster.by), аффилированная с TUT.BY, отреагировала на решение ОАЦ, которое фактически лишает ее возможности работать со значительной...
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