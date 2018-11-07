Hoster.by отреагировал на отлучение от госклиентов









Hoster.by заверяет, что большинства клиентов это не коснется. Гендиректор Сергей Повалишев заявил, что существенное число сайтов госорганов и организаций былои перенесено на хостинг-площадки других уполномоченных поставщиков еще год назад. Они стали обслуживаться в «Белтелекоме» и BeCloud.





Часть клиентов, по его словам, в декабре 2017 года сообщила, что им было дано указание в течение 2 недель перенести свои сайты на другие площадки. В Hoster.by считают, что в таком случае говорить о равноправии субъектов хозяйствования не приходится.





Компания также сообщает, что за месяц до проверки ОАЦ она провела внутренний аудит всех информационных систем. Этим занималась Group-IB, профиль которой — кибербезопасность. К тому же «Хостер» получил аккредитацию ICANN, которой в Беларуси больше ни у кого пока нет.





Результаты проверки ОАЦ были доведены до компании устно. Все требования, как уверяют в «Надежных программах», выполнены в срок. Также фирма закупила оборудование для внедрения новой схемы оказания услуг госорганам. Она была тоже согласована с ОАЦ.









Однако, несмотря на эти траты, в «Хостере» считают, что потери скорее репутационные, чем экономические.





Напомним, что Hoster.by является в Беларуси оператором национальной доменной зоны.



