С 1 января в Беларусь можно будет беспошлинно ввозить товары на €500. Сейчас − €1500

Экономический совет ЕАЭС решил урезать лимиты на ввоз товаров из-за границы. С 1 января 2019 года жителям союза, в том числе беларусам, возвращаясь домой на наземном транспорте, можно будет беспошлинно привезти товаров на 500 евро и не тяжелее 25 килограммов, пишет TUT.by. Напомним, сейчас лимиты − 1500 евро и 50 килограммов.

В этом году ЕАЭС уже решал урезать лимиты. Но тогда планировалось, что ограничения будут вводиться постепенно, и только к 2021 году достигнут отметки в 500 евро и 25 килограммов. Но теперь власти решили с этим не тянуть − и поставили такие лимиты уже со следующего года.

Отметим, что лимиты на беспошлинный ввоз товаров для физлиц и на международные посылки сейчас устанавливает ЕЭК. Но страны из ЕАЭС могут снижать их на национальном уровне.

В Государственном таоженном комитете прокомментировали, что такое решение предложила Россия. А Беларуси, как и всем остальным государствам из ЕАЭС, надо выполнять решения комиссии. По Таможенному законодательству отдельные страны могут только ужесточать эти нормы.

Кстати, ещё в Беларуси могут пересмотреть лимиты на посылки из-за границы. В октябре этого года министр связи и информатизации Константин Шульган говорил , что лимиты ввоза товаров в почтовых отправлениях могут увеличить: «Есть предложение увеличить порог до 200 долларов и 31 килограмма. Сейчас прорабатывается проект указа, который будет внесен на рассмотрение главе государства». Сейчас это ограничение − 22 евро и десять килограммов в месяц. За всё, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения.