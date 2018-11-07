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С 1 января в Беларусь можно будет беспошлинно ввозить товары на €500. Сейчас − €1500
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Экономический совет ЕАЭС решил урезать лимиты на ввоз товаров из-за границы. С 1 января 2019 года жителям союза, в том числе беларусам, возвращаясь домой на наземном транспорте, можно будет беспошлинно привезти товаров на 500 евро и не тяжелее 25 килограммов,
В этом году ЕАЭС уже решал урезать лимиты. Но тогда планировалось, что ограничения будут вводиться постепенно, и только к 2021 году достигнут отметки в 500 евро и 25 килограммов. Но теперь власти решили с этим не тянуть − и поставили такие лимиты уже со следующего года.
Отметим, что лимиты на беспошлинный ввоз товаров для физлиц и на международные посылки сейчас устанавливает ЕЭК. Но страны из ЕАЭС могут снижать их на национальном уровне.
В Государственном таоженном комитете прокомментировали, что такое решение предложила Россия. А Беларуси, как и всем остальным государствам из ЕАЭС, надо выполнять решения комиссии. По Таможенному законодательству отдельные страны могут только ужесточать эти нормы.
Кстати, ещё в Беларуси могут пересмотреть лимиты на посылки из-за границы. В октябре этого года министр связи и информатизации Константин Шульган
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Экономический совет ЕАЭС решил урезать лимиты на ввоз товаров из-за границы. С 1 января 2019 года жителям союза, в том числе беларусам, возвращаясь домой на наземном...
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