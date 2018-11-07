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С 1 января в Беларусь можно будет беспошлинно ввозить товары на €500. Сейчас − €1500

08.11.2018 17:14 — Разное | KYKY  
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Экономический совет ЕАЭС решил урезать лимиты на ввоз товаров из-за границы. С 1 января 2019 года жителям союза, в том числе беларусам, возвращаясь домой на наземном транспорте, можно будет беспошлинно привезти товаров на 500 евро и не тяжелее 25 килограммов, пишет TUT.by. Напомним, сейчас лимиты − 1500 евро и 50 килограммов. 

В этом году ЕАЭС уже решал урезать лимиты. Но тогда планировалось, что ограничения будут вводиться постепенно, и только к 2021 году достигнут отметки в 500 евро и 25 килограммов. Но теперь власти решили с этим не тянуть − и поставили такие лимиты уже со следующего года.

Отметим, что лимиты на беспошлинный ввоз товаров для физлиц и на международные посылки сейчас устанавливает ЕЭК. Но страны из ЕАЭС могут снижать их на национальном уровне.

В Государственном таоженном комитете прокомментировали, что такое решение предложила Россия. А Беларуси, как и всем остальным государствам из ЕАЭС, надо выполнять решения комиссии. По Таможенному законодательству отдельные страны могут только ужесточать эти нормы.

Кстати, ещё в Беларуси могут пересмотреть лимиты на посылки из-за границы. В октябре этого года министр связи и информатизации Константин Шульган говорил, что лимиты ввоза товаров в почтовых отправлениях могут увеличить: «Есть предложение увеличить порог до 200 долларов и 31 килограмма. Сейчас прорабатывается проект указа, который будет внесен на рассмотрение главе государства». Сейчас это ограничение − 22 евро и десять килограммов в месяц. За всё, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения.

 
 
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Экономический совет ЕАЭС решил урезать лимиты на ввоз товаров из-за границы. С 1 января 2019 года жителям союза, в том числе беларусам, возвращаясь домой на наземном...
 
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