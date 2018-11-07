Будущее близко: в Китае искусственный интеллект стал ведущим программы новостей

Китайское государственное информационное агентство «Синьхуа» показало ведущего новостей, созданного искусственным интеллектом, пишет TUT.by со ссылкой на The Verge. Внешность ведущего настоящая, но мимику и голос сделал ИИ.

«Прообразом» ИИ-диктора стал реальный ведущий Чжан Чжао, но это единственная настоящая деталь в видео. Из-за создания мимики и голоса кажется, что говорит сам Чжан, но это не так.

Виртуальный ведущий сказал, что «развитие медиаиндустрии требует постоянных инноваций и глубокой интеграции передовых технологий. Я буду неустанно работать, чтобы держать вас в курсе, по мере того как тексты будут поступать в мою систему».

Китайское инфоагентство вместе с поисковой компанией Sogou создали двух ведущих. Один говорит по-английски, другой − по-китайски. В «Синьхуа» считают, что у таких дикторов «бесконечные перспективы», потому что они могут работать 24.7 и снизить затраты на производство новостей, ничуть не уменьшив эффективность.

Однако ИИ-диктор пока неидеален − недостаточно большой диапазон выражений лица, а голос кажется искусственным, уточняют The Verge.