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Будущее близко: в Китае искусственный интеллект стал ведущим программы новостей

08.11.2018 16:58 — Разное | KYKY  
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Китайское государственное информационное агентство «Синьхуа» показало ведущего новостей, созданного искусственным интеллектом, пишет TUT.by со ссылкой на The Verge. Внешность ведущего настоящая, но мимику и голос сделал ИИ.

«Прообразом» ИИ-диктора стал реальный ведущий Чжан Чжао, но это единственная настоящая деталь в видео. Из-за создания мимики и голоса кажется, что говорит сам Чжан, но это не так.

Виртуальный ведущий сказал, что «развитие медиаиндустрии требует постоянных инноваций и глубокой интеграции передовых технологий. Я буду неустанно работать, чтобы держать вас в курсе, по мере того как тексты будут поступать в мою систему».

Китайское инфоагентство вместе с поисковой компанией Sogou создали двух ведущих. Один говорит по-английски, другой − по-китайски. В «Синьхуа» считают, что у таких дикторов «бесконечные перспективы», потому что они могут работать 24.7 и снизить затраты на производство новостей, ничуть не уменьшив эффективность.

Однако ИИ-диктор пока неидеален − недостаточно большой диапазон выражений лица, а голос кажется искусственным, уточняют The Verge.

 
Теги: Новости
 
 
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Китайское государственное информационное агентство «Синьхуа» показало ведущего новостей, созданного искусственным интеллектом, пишет TUT.by со ссылкой на The Verge....
 
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