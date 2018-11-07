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Болельщики раскупили билеты на матч БАТЭ-"Челси". За сколько перекупщики предлагают "квитки"

08.11.2018 17:37 — Разное | Tut.by  
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Все билеты на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между борисовским БАТЭ и лондонским «Челси» проданы, сообщил БелаПАН пресс-атташе белорусской команды Сергей Дашкевич. Встреча пройдет 8 ноября в «Борисов-Арене», которая вмещает 13 121 зрителя.


Фото: Reuters

Напомним, 11 сентября поступили в свободную продажу билетные пакеты на домашние матчи БАТЭ в групповой стадии Лиги Европы, сообщается на сайте клуба.

При этом реализация одиночных билетов на предстоящую игру стартовала 5 ноября, в 15.00. Стоимость билетов варьировалась от 50 до 110 рублей. Билеты на места высшей категории (А4 — ряды 8−22, В1 — ряды 8−22, E4 — ряды 8−21, F1 — ряды 8−21) продавались по 110 рублей, первой категории (А3 — ряды 4−22, А4 — ряд ы 4−7, В1 — ряды 4−7), В2 (ряды 4−22), Е3, Е4 — ряды 1-7, F1 — ряды 1−7, F2) — по 90 рублей , второй категории (А2 — ряды 3−22, В3 — ряды 3−22, E2, F3) — п о 65 рублей , третьей категории (А1, А2 — ряды 1−2, А3 — ряды 1−3, А4 — ряды 1−3, В1 — ряды 1−3, В2 — ряды 1−3, В3 — ряды 1−2, В4, С1, С2, D2, D3, E1, F4, H1, H2, H3) — по 50 рублей.

Тем временем на барахолках и в соцсетях хватает предложений от перекупщиков, которые готовы продать билеты на игру с «Челси». Желающих купить «квитки» еще больше.

«Куплю билет (до 75 рублей ). Готова тут же забрать. Уже куплены билеты на поезд, а с билетом на матч меня подвели (пообещали, но утром отменили). Буду очень благодарна, если кто-то отзовется», — пишет на форуме один из пользователей.

Еще один участник форума продает билет по номинальной стоимости — 110 рублей в секторе E4. «Заболел 1 человек из компании», — поясняет продавец.

Другой пользователь явно решил подзаработать: билет в секторе А2, который изначально стоил 65 рублей, продает за 120 рублей. При этом сообщает, что продает по номинальной стоимости, а в подарок готов вручить билет на матч БАТЭ - "Види".

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Все билеты на матч Лиги Европы между БАТЭ и "Челси" раскуплены.
 
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