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Болельщики раскупили билеты на матч БАТЭ-"Челси". За сколько перекупщики предлагают "квитки"
Все билеты на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между борисовским БАТЭ и лондонским «Челси» проданы, сообщил
Напомним, 11 сентября
При этом реализация одиночных билетов на предстоящую игру
Тем временем на барахолках и в соцсетях хватает предложений от перекупщиков, которые готовы продать билеты на игру с «Челси». Желающих купить «квитки» еще больше.
«Куплю билет (до 75 рублей ). Готова тут же забрать. Уже куплены билеты на поезд, а с билетом на матч меня подвели (пообещали, но утром отменили). Буду очень благодарна, если кто-то отзовется», — пишет на форуме один из пользователей.
Еще один участник форума продает билет по номинальной стоимости — 110 рублей в секторе E4. «Заболел 1 человек из компании», — поясняет продавец.
Другой пользователь явно решил подзаработать: билет в секторе А2, который изначально стоил 65 рублей, продает за 120 рублей. При этом сообщает, что продает по номинальной стоимости, а в подарок готов вручить билет на матч БАТЭ - "Види".
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Все билеты на матч Лиги Европы между БАТЭ и "Челси" раскуплены.
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